Signiant übernimmt Lesspain Software, den deutschen Anbieter von Embedded Media Processing Software und der Desktop-Anwendung Kyno.

Signiant möchte mit den Mitarbeitern und der Technologie von Lesspain die Funktionalität der SaaS-Plattform Software Defined Content Exchange (SDCX) erweitern und Tools für die Interaktion mit Medienbeständen hinzufügen. Mit fast einer Million Nutzern weltweit verbindet die Plattform mehr als 50.000 Medien- und Unterhaltungsunternehmen aller Größenordnungen.

Margaret Craig, CEO von Signiant, weist auf die Besonderheit der Akquisition des Unternehmens hin. Sie betont, dass es derzeit etliche Unternehmen im Bereich der Medientechnologie gebe, die unterschiedlichste Unternehmen zusammenführen und konsolidieren. »Wir verfolgen stattdessen eine echte Plattformstrategie, indem wir Softwareunternehmen mit komplementären Funktionen ins Visier nehmen, die in Cloud-native SaaS umgewandelt werden können. Wir betreiben die branchenweit führende SaaS-Plattform und haben eine SaaS-zentrierte operative Infrastruktur in allen Funktionsbereichen des Unternehmens aufgebaut. Durch Akquisitionen in thematisch angrenzenden Bereichen können diese Investitionen nun genutzt werden, um die Funktionen zu liefern, die unsere Kunden möchten ⎯ und das alles auf einer einheitlichen Software-Plattform.«

Signiant ist bereits seit vielen Jahren im Medien- und Unterhaltungsbereich tätig und für die sichere Übertragung großer Dateien bekannt, doch in den vergangenen Jahren habe sich der Tätigkeitsbereich deutlich erweitert. In der heutigen Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Welt bildet die SDCX-Plattform das Bindeglied zwischen global verteilten Standorten mit ihrem jeweiligen Datenbestand ⎯ sowohl innerhalb als auch zwischen Medienunternehmen jeder Größe. Neben der Bereitstellung eines schnellen und sicheren Zugriffs auf Medieninhalte unabhängig von Speichertyp und -ort geht es dabei zunehmend auch um die Verwaltung von Informationen über die Inhalte, so Signiant.

Ian Hamilton, CTO von Signiant, erläutert die Hintergründe für die Übernahme von Lesspain: »Kunden erwarten von Signiant, dass sie die Organisation, das Auffinden und die Interaktion mit ihren Medien-Assets auf verschiedene Art und Weise erleichtern. Diese Fähigkeiten erfordern eine Anreicherung der Metadaten und des Proxy-Frameworks unserer Plattform, Bereiche, zu denen das Lesspain-Team sowohl Fähigkeiten als auch Code beisteuern wird. Ich freue mich darauf, sie in unserer Produktgruppe willkommen zu heißen, um die Bereitstellung dieser Erweiterungen zu beschleunigen.«

Kernmitglieder des Lesspain-Teams werden in Deutschland bleiben, wo Signiant plant, seine Entwicklungsorganisation auszubauen. Laut Robert Krüger von Lesspain war die Entscheidung, die Kräfte mit Signiant zu bündeln, klar. »Wir sind begeistert von der Möglichkeit, Teil eines innovativen, kundenorientierten Unternehmens zu werden, das sich der Medienbranche verschrieben hat. Unsere tiefgreifende Erfahrung mit der Verarbeitung und Verwaltung von Inhalten wird einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, dass das Unternehmen die Vision der SDCX-Plattform über den Dateitransfer hinaus weiter vorantreibt.«