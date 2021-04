André Fischer bei Chyron

Chyron ernannte André Fischer zum Vertriebsdirektor für Zentraleuropa/Nordics.

Fischer kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Broadcast-Industrie zu Chyron. In dieser neuen Rolle soll er die Geschäftsentwicklung und Wachstumsinitiativen vorantreiben und mit den Teams in Europa und den USA zusammenarbeiten, um die Reichweite und den Bekanntheitsgrad der Chyron-Produkte, -Lösungen und -Dienstleistungen zu erhöhen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

»André kennt die Broadcast-Branche sehr gut und ist daher in der Lage, den Kunden von Chyron die Tools und Services zu bieten, die sie für dynamische Live-Übertragungen und agile Produktions-Workflows benötigen«, sagt Olivier Cohen, Senior Vice President of EMEA Sales bei Chyron. »Seine Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden, Wiederverkäufern und Systemintegratoren aufzubauen und zu pflegen, ist bemerkenswert, und sein Verständnis für zukunftsweisende Produktions-Workflows wird wertvoll sein, wenn wir den Markt über die leistungsstarken Fähigkeiten der Chyron-Produkte einschließlich der neuen Prime Live Platform informieren möchten.«

Bevor er zu Chyron kam, leitete Fischer Vertriebsteams für Unternehmen wie Dimetis, HPE, Grass Valley, David Systems und andere. Er kam nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Informatik in die Medientechnologiebranche und hat in den vergangenen 30 Jahren Sendern und anderen Organisationen geholfen, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um ihr Geschäft voranzubringen.

»Innovative Produkte und Technologien aus der gesamten ChyronHego-Familie prägen die Zukunft von Live-Übertragungen und -Produktionen, daher ist es eine aufregende Zeit, dem Unternehmen beizutreten«, so Fischer. »Chyron hat eine große Tradition in der Broadcast-Grafik und zudem auch Software und Cloud-basierte Dienste als leistungsstarke Enabler für moderne Broadcast- und Produktionsabläufe eingeführt.«

Fischer ist in München ansässig und berichtet direkt an Olivier Cohen.