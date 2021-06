News: Kurz und knackig – KW 25/2021

Für die britische Show »Dancing on Ice« hängte Entwickler Alan Wells eine Sony HDC-P50 mit Canon-Optik HJ14 in ein Ready Rig mit stabilisiertem Kopf des schwedischen Herstellers. Die etwa 15 kg schwere »Ice Cam« bewegte der Eiskunstläufer Jordan Cowan nahe an den Akteuren. Dominic Jackson steuerte die Bildfunktionen fern.