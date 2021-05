Genelec ergänzt das Team in D

Marcel Schechter ist Senior Customer Experience Specialist von Genelec in Deutschland.

Marcel Schechter gehört jetzt zum Team von Genelec in Deutschland. Er wird als Senior Customer Experience Specialist mit besonderem Fokus auf den deutschen Markt arbeiten. Schechter, der in der Nähe von Stuttgart lebt, ist ab sofort Teil des internationalen Marketing- und Vertriebsteams von Genelec und wird eng mit Business Development Manager Eric Horstmann und dem deutschen Distributor Audio Pro zusammenarbeiten. Er wird sich laut Genelec auf den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Education und Kundensupport konzentrieren.

Nach seinem Studium der Audiovisuellen Medien arbeitete Schechter als Toningenieur und Dozent und war unter anderem sieben Jahre in den Bauer Studios in Ludwigsburg tätig, bevor er 2014 als Genelec-Produktspezialist zu Audio Pro kam. Dort erwarb er fundiertes Wissen der gesamten Produktpalette und spezialisierte sich darauf, Kunden bei der Auswahl von Lautsprechern, der Installation sowie Einmessung und Raumanpassung zu unterstützen und Händlern und Kunden qualitativ hochwertige Schulungen anzubieten, erläutert Genelec.

Genelecs International Sales Director Ole Jensen sagt dazu: »Marcel passt perfekt zu Genelec — sein Wissen, seine Energie und seine Leidenschaft für die Marke sind seit dem Tag, an dem er zu Audio Pro kam, offensichtlich. Da wir uns voll und ganz dem Aufbau engerer Beziehungen zu unseren Kunden in Deutschland und der Verstärkung der lokalen Vertriebsaktivitäten verschrieben haben, wissen wir, dass Marcels Kontakte und Erfahrungen sich als sehr wertvoll erweisen werden.«

Marcel Schechter kommentiert: »Ich freue mich sehr darauf, als Teil des Genelec-Teams meine Arbeit der letzten Jahre fortzuführen und weiter auszubauen und die Möglichkeit zu erhalten, ein wichtiger Ansprechpartner für unsere deutschen Kunden zu sein.«