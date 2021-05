News: Kurz und knackig – KW 20/2021

In den USA verlor 2020 lineares TV (Sat, Kabel, Telekoms) 6% seiner Umsätze von nun 94,7 Mrd. $. Laut Convergence Studie »Battle of the American Couch Potato« läuft der Trend 2021 mit -6,4% und 2023 mit -10% weiter. Parallel läuft die Abkehr von PayTV (-6,49 Mio. Abos in 2020); für 2021 gehen weitere 7,35 Mio. Abos verloren. Die Zahl der Haushalte ohne LinearTV steigt bis 2023 von 42 auf 60%. OTT-Anbieter setzten 2020 29,6 Mrd. $ um, was sich bis 2023 verdoppeln könnte.