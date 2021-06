Bavaria Film verkauft FTA an Cine-Mobil Holding.

Bavaria Film hat das Film- und TV-Dienstleistungsunternehmen FTA Film- und Theaterausstattung an die Cine-Mobil Holding veräußert.

Gegründet 1948 in Berlin, befand sich die FTA – Film- und Theaterausstattung GmbH seit 1969 im Besitz der Bavaria Film GmbH. Das Unternehmen ist an den Standorten München, Köln, Hamburg und Berlin präsent und nach Firmenangaben Marktführer im Bereich Fundus und Filmausstattung. Vermietet und verkauft werden Requisiten, Möbel, Lampen, Stoffe und Kostüme. Im Fundus befinden sich mehr als 600.000 Artikel.

Käufer von FTA ist die Cine-Mobil Holding. Diese ist inhabergeführt und gehört neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Jörg Baumgart zur LEO Familienholding. Die LEO Familienholding bündelt die privaten Beteiligungen verschiedener Münchener Unternehmerfamilien und ist als Family Office organisiert.

Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film: »Die FTA gehörte mehr als 50 Jahre zum Portfolio der Bavaria Film. In den letzten Jahren haben sich in unserer Branche die Rahmenbedingungen stark verändert. Die Veräußerung der FTA erfolgt im Sinne der strategisch intendierten Fokussierung auf das Kerngeschäft der Bavaria Film.«

Ebenso wie die ehemalige Tochtergesellschaft Cine-Mobil GmbH werde auch die FTA am Medienstandort Geiselgasteig ansässig bleiben.

Jörg Baumgart, geschäftsführender Gesellschafter Cine-Mobil Holding, sagt: »Mit der Übernahme der FTA strebt die Cine-Mobil eine Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots in der Film- und Medienbranche an. Cine-Mobil und FTA ergänzen sich hervorragend und folgen einer ähnlichen Geschäftslogik. Ähnlich wie die Cine-Mobil möchten wir zukünftig auch die FTA als unabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen weiterentwickeln und noch nachhaltiger am Markt etablieren. Beide Firmen sind Dienstleister für Film- und TV-Produktionen und sind es gewohnt, auf projektbezogene Kundenanfragen schnell und professionell einzugehen. Das Anforderungsprofil an die Vermietung ist sehr artverwandt. Darüber hinaus sind beide Gesellschaften an denselben Standorten in Deutschland vertreten. Mit Blick auf die Zukunft möchten wir auch die FTA noch kundenorientierter ausrichten sowie unsere Standorte weiterhin systematisch ausbauen.«