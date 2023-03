Canon verkauft die meisten digitalen Wechselobjektivkameras

Canon ist zum 20. Mal in Folge die Nummer 1 im weltweiten Markt für Digitalkameras mit Wechselobjektiven.

Der Industrieverband CIPA, in dem Adobe, Canon, Fuji, Nikon, Panasonic, Sigma, Sony und viele weitere Unternehmen organisiert sind, veröffentlicht an seine Mitglieder regelmäßig Zahlen über die Kamera- und Imaging-Industrie. Basierend auf den CIPA-Zahlen und zusätzlichen Canon-Umfragen, gab Canon nun bekannt, dass das Unternehmen zum 20. Mal in Folge die Nummer 1 im weltweiten Markt für Digitalkameras mit Wechselobjektiven ist.

Schnelligkeit, Bedienkomfort und beste Bildqualität spielen laut Canon in der Entwicklung und Produktion der Schlüsseltechnologien des Unternehmens wie CMOS-Sensoren, Bildprozessoren sowie Objektiven und Kameragehäusen eine tragende Rolle. Canon ruft aus Anlass der langjährig führenden Marktposition bei Digitalkameras mit Wechselobjektiven nun einige der Meilensteine aus den vergangenen 20 Jahren in Erinnerung.

2003

Bereits im Jahr 2003 stellte Canon seine EOS 300D vor. Die damals bahnbrechende Kamera überzeugte weltweit durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ihre kompakte und leichte Bauweise. Damit legte sie den Grundstein für weiteres Wachstum im DSLR-Segment.

Seitdem hat Canon regelmäßig Modelle auf den Markt gebracht, die ihrer Zeit voraus waren und neue Maßstäbe setzten, so der Hersteller.

Dazu gehören aus Sicht von Canon die EOS-1D Profi-Serie und die EOS-5D-Serie, die mit der EOS 5D Mark II (Praxisbericht) den Weg für DSLR-Videoaufnahmen ebnete.

2018

Im September 2018 brachte Canon das EOS-R-System auf den Markt (Meldung) – mit dem Ziel, die Grenzen des technisch Möglichen zu erweitern.

Das Ergebnis war die EOS R, eine spiegellose Systemkamera mit Vollformatsensor sowie eine Reihe optisch herausragender RF-Objektive, die als wichtiger Bestandteil des EOS-R-Systems den Grundstein für die Definition einer neuen Klasse legten.

2020

Im Juli 2020 führte Canon die spiegellose Vollformatkamera EOS R5 ein (Meldung), die erste digitale Wechselobjektivkamera mit 8K-Video vor. Später folgten dann die R5 C (Praxistest, Tipps und Tricks)

2021

Neben acht neuen RF-Objektiven kündigte Canon die spiegellose Vollformatkamera EOS R3 (Praxistest) an.

2022

Im letzten Jahr führte Canon mit der EOS R7 und der EOS R10 (Meldung) die ersten Modelle der EOS-R-Serie im APS-C-Format sowie die Vollformatkamera EOS R6 Mark II ein (Meldung), die über erweiterte AF-Funktionen und Videofunktionen verfügt. Darüber hinaus wurden sechs neue RF-Objektive vorgestellt.