News: Kurz und knackig – KW 26/2021

Der Autorenverband und das Bündnis Kontrakt18 kritisieren in einem offenen Brief ARD und Degeto: Die »ARD/Degeto-Leitlinien« zur Zusammenarbeit mit Autoren würden regelmäßig unterlaufen, die ARD bliebe hinsichtlich ihres Vertrauens in die Kreativen hinter der Zeit und global Playern zurück. Die ARD will bis zum 15. Juli antworten.