EMG / Gravity investiert im großen Stil in Fujifilm-Objektive.

EMG / Gravity Media investiert unter anderem in die neuesten, hochmodernen UA125-, UA107-, UA23x7.6- und UA14x4.5-Objektive.

Pete Newton, Direktor für Medien bei EMG/Gravity Media, erklärt: »Im Rahmen einer umfassenden Auffrischung unseres Objektivbestands wollten wir unsere Ausrüstung aufrüsten, um sicherzustellen, dass wir die neuesten Innovationen in der Broadcast-Technologie nutzen. Fujinon-Objektive haben unsere hohen Standards in Bezug auf Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit stets erfüllt, sodass sie für dieses Upgrade die naheliegende Wahl waren.«

Evaluierungsprozess

EMG/Gravity Media führte einen umfangreichen und umfassenden Evaluierungsprozess durch, um zu ermitteln, welche Objektive die Anforderungen für dieses umfangreiche Upgrade am besten erfüllen würden. Newton erläutert: »Unsere Hauptanforderungen waren eine außergewöhnliche Bildqualität und vielseitige Zoomfunktionen, die für Flexibilität bei verschiedenen Aufnahmeszenarien sorgen sollten. Außerdem wollten wir Objektive mit einer robusten und zuverlässigen Konstruktion, um sicherzustellen, dass sie dem harten Einsatz in verschiedenen Umgebungen standhalten. Wir benötigten auch eine überlegene optische Leistung, die für hochauflösende, scharfe Bilder mit präziser Farbwiedergabe und minimaler Verzerrung unerlässlich ist. Schließlich benötigten wir auch ein umfassendes Support-Paket, das Wartung und laufende fachkundige Beratung beinhaltete. All dies wurde und wird vom Fujifilm-Team bereitgestellt.«

Die neuen Fujinon-Objektive mussten außerdem mit den vorhandenen Kamerasystemen Sony HDC-3500, HDC-4300 und HDC-5500 von EMG/Gravity Media kompatibel sein und nahtlos mit diesen zusammenarbeiten. Gleichzeitig sollten sie für verschiedene Drehorte haltbar und wetterbeständig sein.

Anforderungsprofil

Newton sagt: »Die Erfüllung dieser Anforderungen stellt sicher, dass die Objektive unsere Produktionskapazitäten verbessern, die höchsten Qualitätsstandards einhalten und in allen Schlüsselbereichen eine außergewöhnliche Leistung erbringen. Ihre überlegene optische Qualität sorgt für hochauflösende, scharfe Bilder mit präziser Farbwiedergabe und minimaler Verzerrung. Die vielseitigen Zoombereiche, wie sie beispielsweise das UA125 bietet, ermöglichen es uns, eine Vielzahl von Szenen einzufangen. Sie sind außerdem so konstruiert, dass sie dem harten Einsatz in vielen verschiedenen Umgebungen standhalten, was bedeutet, dass sie eine zuverlässige Leistung und minimale Ausfallzeiten bieten. Daher haben die neuen Fujinon-Objektive sowohl von unserem internen Team als auch von unseren Kunden ein überwältigend positives Feedback erhalten.«

EMG/Gravity Media hat seine Fujinon-Objektive bei einer Vielzahl von hochkarätigen Projekten, Veranstaltungen und Produktionen eingesetzt und wird dies auch weiterhin tun. Zuletzt nutzte das Unternehmen die Objektive für die umfassende Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft 2024.

Objektive

Das UA107-Objektiv wird für detailreiche Aufnahmen über große Entfernungen eingesetzt, da es ideal für Sportübertragungen oder jedes Szenario ist, bei dem Nahaufnahmen aus der Ferne entscheidend sind.

Das UA125-Objektiv wird für die Aufnahme extrem weit entfernter Motive mit hoher Detailtiefe eingesetzt. Das UA23x7.6-Objektiv wird für die Aufnahme weitläufiger Szenen oder in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot verwendet, da es sich gut für Innenaufnahmen, Interviews und Veranstaltungen eignet, bei denen ein breiteres Sichtfeld von Vorteil ist. Das UA14x4.5-Objektiv schließlich wird für die Aufnahme immersiver und dramatischer Perspektiven verwendet, da es ideal für Landschaftsaufnahmen, Innenaufnahmen und alle Szenarien ist, bei denen ein weites Sichtfeld gewünscht wird.