Outernet London: Qvest bestückt Event Location im West End

Eine neue Form von Event-Locations für Markenpräsentation und Unterhaltung in Innenstädten will »Outernet London« ab Herbst 2021 zeigen.

Outernet London will überwältigen: als Event-Location und als Werbetempel im West End der britischen Hauptstadt. Im Herbst 2021 soll das Ganze starten und eine Plattform für Markenpräsentation, Kultur und Unterhaltung schaffen.

Die Event-Location entsteht im Now Building, dieses soll sozusagen mit einer Kombination aus Event Location, Schaufensterpassage, Außenwerbungstempel und Pop-Up-Shops bespielt werden — natürlich mit Digital Signage im Riesenmaßstab auf gigantischen Videowänden. Dahinter steckt das Unternehmen Outernet Global, das solche Locations auch in anderen Metropolen errichten will, zunächst in New York und Los Angeles, später auch an anderen Orten. Technischer Partner von Outernet Global ist Qvest Media.

Als Teil von Outernet London wird im Now Building unter anderem ein öffentliches Atrium errichtet, das sozusagen eine riesige digitale Schaufensterpassage darstellt, mit einer riesigen Leinwand, die über vier Stockwerke vom Boden bis zur Decke reicht, als 360-Grad-Fläche mit 16K-Auflösung, und auch die Decke bespielt — alles mit digitalen Inhalten. Für das technische Design des medienübergreifenden Backbones aller Veranstaltungsorte sowie für dessen Lieferung, die Integration und das Lieferantenmanagement beauftragte Outernet Global als Master Systems Integrator Qvest Media.

Als Systemintegrator ist Qvest Media für das gesamte Design und die Implementierung des Betriebs- und Datenzentrums von Outernet sowie dessen technologische Vernetzung verantwortlich. Im Betriebs- und Datenzentrum laufen die Fäden der verschiedenen Veranstaltungsorte auf dem 250.000 qm großen Areal zusammen. Der Auftrag umfasst die Planung und Integration der technischen Infrastruktur sowie das Projektmanagement und die Koordination von Installationen, Tests und die Inbetriebnahme.

Kernbestandteile des Betriebscenters sind Produktionseinrichtungen für Content Scheduling, Automationssteuerung und Echtzeit-Playback sowie die Ausstattung mit LED-Monitoring-Wänden und immersiver Audioverarbeitung mit Lösungen von L-Acoustics wie L-ISA. Qvest Media integriert darüber hinaus einen funktionsübergreifenden zentralen Geräteraum.

»Wir haben einen intensiven Auswahlprozess für die technische Integration dieses einzigartigen Projekts durchgeführt. Das Verständnis von Qvest Media für unsere Vision, der methodische Ansatz und der Wissenstransfer, den sie während des Projekts sicherstellen, zeigen, dass wir die optimale Wahl für die Lieferung und Installation gewählt haben«, sagt Mike Whittaker, CTO von Outernet Global.

Die Veranstaltungs-Location soll eine facettenreiche Mischung aus Erlebniswelten, Entertainment, Shopping, Büroeinheiten, Boutique- und First-Class-Hotels sowie Restaurants bieten. Einer der Publikumsmagnete der Event-Location im Londoner West End soll das immersive Atrium darstellen, das mit seiner Höhe von fast 10 m das bisher größte seiner Art weltweit ist. Weitere Highlights sind ein unterirdisches Live-Auditorium für bis zu 2.000 Besucher, Live-Studios und ein mit Augmented– und Virtual-Reality ausgestattetes Veranstaltungszentrum.

»Dieser Teil der Stadt ist von jeher Londons Zentrum für Kultur und Kreativität. Mit Outernet setzen wir diese Tradition fort und nutzen die digitalen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts, um ein völlig neues Veranstaltungserlebnis für Brand Showcases, weltweite Produkteinführungen und Live-Konzerte zu schaffen«, sagt Philip O’Ferrall, Präsident und CEO bei Outernet Global.

»Outernet ist für uns kein alltägliches Medienprojekt«, sagt Simon Rich, Enterprise Account Manager bei Qvest Media UK. »Die Vision, ein unvergessliches Live-Erlebnis mit den modernsten digitalen Möglichkeiten zu schaffen, ist für uns Herausforderung und Faszination zugleich. Wir freuen uns sehr, dass Outernet uns als Technologiepartner sein Vertrauen geschenkt hat.«

Die enge Zusammenarbeit zwischen Outernet und Qvest Media soll in drei aufeinander folgenden Phasen stattfinden. In der ersten und zweiten Phase wurden in enger Abstimmung die High-Level- und Detail-Designs für die technologische Infrastruktur entwickelt. In Phase drei erfolgt die Lieferung und Integration der technischen Ausrüstung für das zentrale Betriebs- und Datencenter. Begleitet werden die Arbeiten durch intensive Tests sowie Trainings und Support für das Betriebspersonal von Outernet London.