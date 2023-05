TVN Solutions stattet für Rossmann Event-Location »Studio72« aus

TVN Solutions hat das neue Studio72 in der Unternehmenszentrale der Drogeriemarktkette geplant und integriert.

Vertraute Bestandssysteme und neue Medientechnik wurden bei der kosteneffizienten Lösung kombiniert, was auch die Einarbeitung für die Inhouse-Techniker erheblich verkürzte.

Die Event-Location in der Rossmann-Zentrale in Burgwedel bei Hannover sollte sich für Hybrid- und Streaming-Events gleichermaßen eignen. Der Auswahl der erforderlichen Technik ging deshalb eine gründliche Analyse voraus, welche Möglichkeiten der Raum bietet und welche Nutzungsschwerpunkte vorgesehen sind. Dabei wurden auch Kabelwege und Signalstrecken, Installationsmöglichkeiten und Hängepunkte geprüft.

»Außerdem wurde bewertet, welche medialen Mittel in der vorhandenen Umgebung geeignet sind«, erläutert Rossmann-Projektleiter Alexander Moos. »Die Technik sollte sich möglichst integrieren, uns autark und flexibler machen sowie die Optik des Raumes nicht beeinträchtigen, da wir dort nicht nur Versammlungen und Konferenzen, sondern auch Lesungen, Konzerte und andere Events veranstalten, die weder Streaming- noch Präsentationtechnik benötigen.«

»Wir haben Konzepte mit verschiedenen Anwendungsszenarien für die speziellen Bedürfnisse entwickelt«, ergänzt TVN Key Account Manager Andreas Cohrs. »Relevante Aspekte waren beispielsweise farbig angepasste Deckeninstallation und eine sehr flexible, möglichst einfache Bedieneroberfläche, die alle Corporate Anwendungen des Kunden abdeckt.«

Diese Lösung sieht so aus: Die Technik für die Steuerung von Online-Konferenzen, Streaming-Anwendungen sowie Ton und Licht wurde in einem kompakten Regie-Container auf Rollen installiert. Er lässt sich komplett zusammenklappen und bietet Staufläche für Technik, Kameras, Kabel und Zubehör. Das technische Design ist so gestaltet, dass alle Produktionen von einer oder maximal zwei Personen bedient werden können.

Zentraler Blickpunkt ist eine ca.15 m2 große LED-Wand, die sowohl für Hybrid- als auch für Präsenzveranstaltungen genutzt werden kann. Mit 1.8mm Pixelpitch und einem 4K-Controller können sowohl Präsentationen als auch Video-Content brillant abgebildet werden. Drei 4K-PTZ-Kameras, ein Teleprompter und Vorschaumonitore sorgen für TV-Studio-Look. Die neue Streaming-Technik wurde in das vorhandene Steuerungssystem eingepasst und erweitert. An 22 Stahlhängepunkten wurde eine Lichtinstallation für zwei Bühnen angebracht, die farblich an die Deckenmodule angepasst ist. Auch die Stützsäulen im Raum wurden mit Dekoleuchten ausgestattet.

Für Andreas Cohrs hat die konstruktive und teamorientierte Zusammenarbeit wesentlich zur reibungslosen Integration der neuen Studiotechnik beigetragen: »In enger Kooperation mit der kundenseitigen Projekt- und IT-Abteilung haben wir ein multiflexibles und zuverlässiges Nutzungskonzept zur autarken Inhouse-Bedienung entwickelt. Das gesamte System basiert auf NDI-Technologie – was ermöglicht, die Regie- und Kamerakomponenten auch in allen anderen Räumlichkeiten einzusetzen.«

Laut Rossmann Marketing Manager Mathis Bahr war es für Rossmann »sehr wichtig, einen Partner zu finden, der über eine Basisanforderung hinausdenken kann und der es versteht, auf individuelle Wünsche oder Anforderungen einzugehen. TVN Solutions hat das Projekt auf Augenhöhe mit uns umgesetzt und uns auch in zahlreichen weiteren medialen Fragestellungen unterstützt.«

Unter anderem wurden hier Produkte von Arri, Sony, Infiled, Videndum, Newtek und Crestron integriert. TVN Solutions vereint neben den technischen auch redaktionelle und operative Kompetenzen, um tragfähige medientechnologische Konzepte zu entwickeln und komplett zu realisieren.