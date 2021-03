News: Kurz und knackig – KW 9/2021

In den EU-Ländern brach der Kinobesuch 2020 wegen Covid19 um 70,7% auf 294,7 Mio. verkaufte Tickets (-712,3 Mio.) ein. Auf Bestwerte kamen Dänemark (-45,5%), Estland (-51,2%) und Finnland (-53,9%). Mit -75,7% traf es Portugal am schlimmsten. Der Mangel an US-Blockbustern pushte den Inlands-Anteil in Italien auf 55,6%, in Dänemark auf 50,0%.