C3 Portal von Sony

C3 Portal ist eine Lösung, mit der professionelle Videokameras mithilfe einer mobilen Verbindung schnell und stabil mit der Cloud verbunden werden können.

C3 stehe für »Camera-Connect-Cloud«, so Sony. Kameraleute und Produktions-Teams vor Ort können ihre Dateien über das C3 Portal demnach einfach und in wenigen Schritten per Smartphone in die Cloud senden. So gelangen die Daten auf direktem Weg an den Schnittplatz oder in die Live-Produktion. Herzstück des C3 Portals ist die C3 Portal App, die sowohl für mobile Android- als auch für iOS-Geräte bereitsteht.

Sony hebt hervor: Die Lösung trägt zu effizienten Workflows bei, indem sie die Dateien beim Hochladen in die Cloud um Metadaten ergänzt. Diese lassen sich dann nahtlos in das Postproduktionssystem integrieren. Die in die Cloud geladenen Dateien werden vom Drehort aus mit dem Produktionszentrum geteilt. Dadurch können sich Kamerateams, Redakteure, Produzenten und sogar Kunden zeitnah und per Fernzugriff an der Erstellung der Inhalte in der Cloud beteiligen.

Das C3 Portal bietet Produzenten einer Vielzahl von hilfreichen Funktionen und Vorteilen für verschiedenste Inhaltstypen, insbesondere für die Nachrichtenproduktion:

Schnelle und einfache Verbindung der Kamera mit der Cloud über die C3 Portal App: Nach der Anmeldung in der App muss nur noch der QR-Code auf den Kameras gescannt werden.

Schnelle und stabile Übertragungen über das Mobilfunknetz : Benutzer können die Kameras über die USB-Schnittstelle mit ihrem Smartphone verbinden und Dateien via 5G, 4G (LTE) oder per WLAN-Verbindung sicher in die Cloud übertragen. Um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen, lassen sich auch mehrere Mobilfunknetze miteinander kombinieren.

: Benutzer können die Kameras über die USB-Schnittstelle mit ihrem Smartphone verbinden und Dateien via 5G, 4G (LTE) oder per WLAN-Verbindung sicher in die Cloud übertragen. Um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen, lassen sich auch mehrere Mobilfunknetze miteinander kombinieren. Gestaffelte Datenübertragung: Mit dieser Funktion können Benutzer bereits während der Aufnahme Dateien an die Zentrale senden. Das verkürzt die Bearbeitungszeit in der Produktion.

Effizientere Produktion dank End-to-end-Metadaten-Workflow: Wenn Kameraleute, Reporter oder Regisseure die Metadaten zur Planung, wie etwa Mitarbeiternamen oder Videothemen, einrichten und diese vor einer Aufnahme über das C3 Portal an Smartphones und Kameras senden, werden diese Metadaten automatisch Dateien zugewiesen, die an die Cloud gesendet werden. Parallel dazu können Kameraleute Kommentare und sogenannte EssenceMarks hinzufügen, wenn sie sich eine Vorschau von Proxy-Dateien in XAVC ansehen, die an das Smartphone gesendet werden. Dieser Metadaten-Workflow beschleunigt die Bearbeitung von Videos nach der Aufnahme also enorm.

hinzufügen, wenn sie sich eine Vorschau von Proxy-Dateien in XAVC ansehen, die an das Smartphone gesendet werden. Dieser Metadaten-Workflow beschleunigt die Bearbeitung von Videos nach der Aufnahme also enorm. Sprache-zu-Text-Funktionen mithilfe von Spracherkennung: Diese Funktionen unterstützen die Postproduktion bei der Integration des cloudbasierten KI-Dienstes von Sony, dem Media Analytics Portal.

»Das C3 Portal wird Produktionsprozesse nachhaltig verbessern und den Übergang von linearen und physischen Workflows hin zu Echtzeit-Dateien für alle an der Produktion beteiligten Personen unterstützen«, sagt Kajita Hiroshi, Head of Marketing von Media Solutions bei Sony Professional Europe. »Die Zeit bis zur Ausstrahlung oder die Bearbeitungszeit werden dadurch erheblich verkürzt. Das senkt nicht nur die Produktionskosten, es vereinfacht die Zusammenarbeit der einzelnen Produktionsteams enorm – und das in einer Zeit, in der zunehmend auf Fern- und Postproduktion gesetzt wird.«

Die Version 1.0 des C3 Portal wird gegen Ende November 2021 veröffentlicht. C3 Portal-Lizenzen sind dann über den Sony Sales-Channel erhältlich und lassen sich individuell anpassen, etwa an die Nutzeranzahl, an Datendienste und gewünschten KI-Funktionen. Das C3 Portal von Sony soll sich stetig weiterentwickeln, was Funktionalität und Kompatibilität mit weiteren Kameras von Sony anbelangt. Produktionsseitig lässt sich das C3 Portal in verschiedene cloudbasierte Dienste von Sony und von Drittanbietern sowie direkt in nicht-lineare Schnitträume einbinden.