Neuer Vertriebsleiter und Teamleiter Einkauf bei BPM

Ulrich Maslak ist ab sofort Vertriebsleiter bei BPM in Hamburg, Michael Schallon neuer Teamleiter Einkauf.

Als neuer Vertriebsleiter für die BPM Broadcast & Professional Media GmbH wird Ulrich Maslak ab sofort die siebenköpfige BPM-Salesabteilung leiten und weiterentwickeln. Zu seinen weiteren Aufgabenbereichen gehören unter anderem die Kontakt-Intensivierung zu den Bestandskunden, die strategische Ausrichtung des BPM-Vertriebs, die Entwicklung von neuen Märkten und die vertriebliche Abstimmung innerhalb der Teltec-Gruppe.

Ulrich Maslak kam im Sommer 2017 als Key Account Manager zu BPM. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolgen als Projektleiter für die technische Abwicklung von großvolumigen Mietaufträgen für High-End Broadcasttechnik für die Olympischen Spiele sowie den Fußball Welt- und Europameisterschaften war er eine sofortige Bereicherung für das BPM Team. Durch sein weitverzweigtes Netzwerk bei Herstellern, Lieferanten und Kunden jeder Größenordnung sowie seine Vertriebs-, Management und Führungserfahrung ist er die ideale Besetzung der BPM-Vertriebsleitung.

»Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei einem so erfolgreichen und traditionsreichen Unternehmen wie BPM«, kommentiert Ulrich Maslak. »Gerade in der spannenden Phase, in der BPM speziell als Teil der Teltec Gruppe seinen Fokus ganz klar auf einen Key Account basierenden Vertrieb ausrichtet, ist es für mich eine besondere Herausforderung, maßgeblich zur Weiterentwicklung beizutragen. Gemeinsam mit dem hervorragenden Team bei BPM möchte ich den Erfolg vorantreiben und durch intensiven Austausch mit Kunden und Partnern die Marktposition von BPM und der Teltec-Gruppe ausbauen.«

Michael Schallon ist ab sofort neuer Teamleiter des Einkaufs bei BPM. Michael Schallon trat als Vertriebsmitarbeiter in das Unternehmen ein und wechselte später in den Einkauf. Ab sofort ist Michael Schallon Teamleiter des 4-köpfigen Einkaufsteams und somit erster Ansprechpartner für Lieferanten, den BPM-Vertrieb und den übergreifenden Einkauf der Teltec-Gruppe.

Geschäftsführer Arne Buhr über die Teamverstärkung: »Wir sind glücklich, dass wir mit Ulrich Maslak und Michael Schallon erfahrene Branchen-Insider in neuen Leitungsfunktionen gewinnen konnten. Als Teil der Teltec-Gruppe beginnt für BPM in vielen Aspekten eine neue Phase und mit Ulrich und Michael in leitenden Positionen werden wir diese erfolgreich gestalten.«

Die BPM Broadcast & Professional Media GmbH ist eines der führenden Dienstleistungs-Unternehmen für Vertrieb, Integration und Support von professionellem Video-, Audio- und Medien-Equipment in Deutschland. Vom Standort Hamburg aus vertreibt ein Team aus über 30 Spezialisten unter anderem Produkte und Lösungen von über 100 Herstellern wie Sony, Canon, EditShare, Panasonic, Sachtler und Zeiss.

Schwerpunkt bilden der Vertrieb und Service von Broadcast-, Cine- und professionellem Video-Produktionsequipment und die Beratung und Installation von Post-Production- und Broadcast-IT Lösungen. Kunden sind namenhafte Sendeanstalten, TV-Produktionsfirmen und Freelancer, aber auch Kunden aus den Bereichen Corporate, Social Media und Education.