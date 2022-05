EMG UK setzt Zeichen für Vielfalt, Integration und Zugehörigkeit

EMG UK unterstützt »Diversity, Inclusion and Belonging« mit einer Regenbogenflagge auf dem Ü-Wagen Nova 125.

Der britische TV-Dienstleister EMG UK setzt im Rahmen des »LGBT Pride Month« mit einer Regenbogenflagge auf seinem Ü-Wagen Nova 125 ein Zeichen: Er wird damit seine Einsätze bei diversen Live-Sportveranstaltungen absolvieren, beim Glastonbury Festival Halt machen, und dann bei der »Pride 50 Show« enden.

Dabei wird der Nova 125 zum einen die Übertragung des Matchroom-Boxkampfs zwischen Kenichi Ogawa und Joe Cordina am 4. Juni 2022 realisieren, die Fußballspiele der Nations-League-Begegnungen zwischen England-Italien sowie England-Ungarn im Molineux-Stadion im britischen Wolverhampton, das Gallagher-Premiership-Rugby-Finale für ITV Sport am 18. Juni 2022 in Twickenham und das Glastonbury Festival vom 22. bis 26. Juni 2022 unterstützen, bevor der Ü-Wagen dann bei der »Pride 50 Show« Station macht.

Die Initiative wird innerhalb der gesamten EMG-Gruppe unterstützt, deshalb wird es auch in anderen Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist, EMG-Trucks mit Regenbogenaufklebern geben — etwa in den Niederlanden, Belgien und Italien. EMG hat nach eigenen Angaben «Diversity, Inclusion and Belonging« schon immer sehr ernst genommen und arbeitet demnach in allen Unternehmensbereichen zusammen, um diese Werte zu fördern und die Abstimmung zwischen den Teams zu gewährleisten.

Wendy Stanborough, Leiterin der Personalabteilung von EMG UK: »Eine vielfältige Belegschaft bedeutet, dass wir unterschiedliche Ansichten, Erfahrungen und Ergebnisse akzeptieren. EMG UK vertritt die gleichen Werte wie wir und wollte ein Zeichen der Solidarität im ‚Pride Month‘ setzen. Intern werden wir eine Sensibilisierungskampagne durchführen, die sich auf Gemeinschaft konzentriert — und wir freuen uns darauf, dass der Nova 125 unsere Botschaft der Wertschätzung von Vielfalt, Integration und Zugehörigkeit in die Welt hinaustragen wird.«