Sound Devices gehört jetzt Audiotonix

Audiotonix besitzt schon andere Marken im professionellen Audiobereich, nun gehört Sound Devices dazu.

Das britische Unternehmen Audiotonix besitzt nun acht Divisionen und Marken, überwiegend in Großbritannien, aber auch in den USA und Deutschland: Allen & Heath, Calrec, DiGiCo, DiGiGrid, Group One Limited, Klang-Technologies, Solid State Logic — und nun auch das bisher selbstständige US-Unternehmen Sound Devices. Die Produkte der Marken von Audiotonix werden weltweit in den Bereichen Live-Sound, Broadcast, Theaterproduktion, Installationen, Kirchen und Aufnahmestudios eingesetzt. Die Übernahme von Sound Devices ist laut Audiotonix schon abgeschlossen.

James Gordon, CEO von Audiotonix, kommentiert: »Die Aufnahme von Sound Devices und deren fantastischem Team in unser Portfolio von Premium-Audio-Marken ist ein stolzer Moment für alle Beteiligten. Das Fachwissen und die technische Erfahrung in den Bereichen Filmproduktion, Rundfunk und professionelle Aufnahmen sind eine hervorragende Ergänzung für uns. Wie bei früheren Akquisitionen schon sind wir bestrebt, den Wissensaustausch innerhalb der Gruppe zu erhöhen, und mit den FPGA-basierten Lösungen und der drahtlosen RF-Technologie von Sound Devices als Kernstück eröffnet sich eine beneidenswerte Chance.«

Die Übernahme erfolgt zeitgleich mit dem Ausscheiden des Mitbegründers von Sound Devices, Jon Tatooles, der das Unternehmen nach 23 Jahren verlässt. Mitbegründer Matt Anderson, der seit der Gründung von Sound Devices schon als Chief Engineer und seit 2013 als CEO tätig ist, wird weiterhin in beiden Funktionen aktiv bleiben.

Matt Anderson erklärt: »Ich habe es genossen, James und das Team in den letzten Monaten kennenzulernen. Was die Werte und die Kultur angeht, passt Sound Devices perfekt in die Audiotonix-Unternehmensgruppe. In gewisser Weise wird bei Sound Devices ‚alles beim Alten‘ bleiben, denn wir werden weiterhin das tun, was wir seit 23 Jahren tun: uns intensiv darauf konzentrieren, die besten Sound-Produkte herzustellen. Die Audiotonix-Gruppe verstärkt uns aber in Bezug auf den Zugang zu Kapital, die Fertigungstiefe, das Engeneering-Wissen, die Beschaffung von Teilen und die Erweiterung unserer Vertriebs- und Marketing-Expertise. Ich freue mich sehr über diese neuen Möglichkeiten.«

Jon Tatooles fügt hinzu: »Es war unglaublich, Sound Devices in den letzten 23 Jahren zu dem Unternehmen aufzubauen, das es heute ist. Ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel des Unternehmens, das ich in großartigen Händen hinterlasse. Audiotonix ist ein großartiges Unternehmen, das auf dem Erfolg aufbauen wird, den wir erreicht haben. Ich glaube nicht, dass es einen besseren Partner gibt.«