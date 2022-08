Sound Devices: A20-RX mit SpectraBand-Technologie

Neue Audiofunke: Sound Devices bringt den A20-RX auf den Markt, einen Zweikanal-True-Diversity-Empfänger mit SpectraBand-Technologie.

Mit dem A20-RX hat Sound Devices einen Zweikanal-True-Diversity-Audioempfänger entwickelt, der dank der neuen SpectraBand-Technologie den Betrieb und die Qualität von drahtloser Audioübertragung wesentlich erleichtern soll.

SpectraBand verleiht demnach dem A20-RX-Empfänger und dem A20-Mini-Sender zudem einen noch nie dagewesenen Abstimmbereich: 470 MHz – 1.525 MHz. Der A20-RX verfügt außerdem über eine Front-End-Filterung für bessere Leistung in verrauschten HF-Umgebungen und eine automatische Frequenzzuweisung für schnellere Einrichtung der Funkstrecke. Der Empfänger ist mit den Sendern A20-Mini und A10-TX von Sound Devices kompatibel. Tontechniker, die das Vorgängermodell A10-RX besitzen, können die Hardware ihres Empfängers zum Nettopreis von rund 1.000 US-Dollar auf den A20-RX aufrüsten oder zu einem reduzierten Preis von 750 US-Dollar, wenn sie ihren A10-RX innerhalb der letzten 12 Monate oder einen A20-Mini seit dem 1. Juni 2022 erworben haben. Das Upgrade-Programm läuft bis Ende 2022.

»Da das Drahtlos-Spektrum immer voller wird, brauchen Tontechniker Flexibilität, wenn es um den Abstimmungsbereich geht. Der A20-RX ist der erste Empfänger auf dem Markt, der nicht nur in den üblichen UHF-Frequenzbändern um 470 bis 608 MHz abstimmen kann, sondern auch weit darüber«, so Gary Trenda, RF Applications Engineer bei Sound Devices. »Wir freuen uns, den A20-RX und einen Upgrade-Pfad für unsere A10-RX-Kunden anbieten zu können.«







Der A20-RX ist das zweite Produkt der ersten drahtlosen Produktlinie von Sound Devices. Das erste Produkt, der A20-Mini-Sender (Meldung), erhält ein kostenloses Firmware-Upgrade, um SpectraBand bei Verwendung mit dem A20-RX zu aktivieren. Der A20-RX ist außerdem mit allen Abstimmbereichen des A10-TX kompatibel und ist SuperSlot-kompatibel mit einem SL-2 SuperSlot Wireless Modul und einem 8-Series Mixer-Recorder.

Zwei weitere bemerkenswerte Merkmale des A20-RX sind seine Front-End-Filterung und die automatische Frequenzzuweisung. Während Mitlauffilter in drahtlosen Empfängern üblich sind, verwendet der A20-RX überragend verlustarme, gemauerte Saw-Filter, die eine hervorragende Leistung in verrauschten HF-Umgebungen bieten. Diese eingebauten Filter bieten auch eine hervorragende Immunität gegenüber IFB- oder Kamera-Sprung-Sendern in der Nähe, ohne dass externe Filter oder zusätzliche Kabel erforderlich sind. Die AutoAssign-Funktion scannt ein vom Benutzer festgelegtes Abstimmband und wählt die verfügbaren Frequenzen für die beiden Kanäle des A20-RX aus. Mit dieser Funktion lassen sich Frequenzen schnell und einfach auswählen und einstellen.