Studio Babelsberg AG gehört TPG Real Estate

Studio Babelsberg gehört jetzt mehrheitlich der TPG Real Estate.

TPG Real Estate ist ein auf den Immobilienbereich fokussierter Private-Equity-Investmentarm des Vermögensverwalters TPG. Am 16. September 2021 hatte das Unternehmen den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung an Studio Babelsberg bekanntgegeben und diesen zum Jahresanfang 2022 abgeschlossen. Dr. Carl L. Woebcken und Christoph Fisser, CEO und COO von Studio Babelsberg, bleiben mit einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen beteiligt.

Im Zuge der Vereinbarung erwarb TPG Real Estate ein Anteilspaket vom Hauptanteilseigner der Studio Babelsberg AG, der Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH, die von Dr. Carl L. Woebcken und Christoph Fisser geführt wird. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Studio Babelsberg Teil der globalen Studioplattform Cinespace Studios von TPG Real Estate. Cinespace ist der zweitgrößte Studiobetreiber in Nordamerika und betreibt nun 90 Studios.

Studio Babelsberg soll weiterhin als eigenständige Marke agieren und zugleich von den Ressourcen und dem Netzwerk der globalen Plattform profitieren.

»Studio Babelsberg ist weltweit für seine Qualität sowie als Symbol für die kreative Kultur Berlins und Brandenburgs bekannt«, sagte Michael Abel, Partner bei TPG Real Estate. »Mit Studio Babelsberg haben wir die Gelegenheit gesehen, in einen führenden Studiobetrieb zu investieren, der gut positioniert ist, um von den langfristigen Wachstumstrends im Medien- und Content-Konsum zu profitieren. Wir unterstützen die Strategie und Ausrichtung des Unternehmens und freuen uns darauf, das Geschäft weiter auszubauen.«

»Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bekanntzugeben und TPG Real Estate als unseren neuen Partner willkommen zu heißen«, sagten Dr. Carl L. Woebcken und Christoph Fisser.

»Das Team von TREP schätzt unsere traditionsreiche Geschichte und bringt große Expertise und Erfahrung im Aufbau von Unternehmen mit, die Studio Babelsberg helfen, das nächste Kapitel erfolgreich zu schreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Position als Europas führendes Studio gemeinsam weiter zu festigen.«