Neuer VP of Sales von Sound Devices: Vojtech Pokorny

Vojtech Pokorny steigt innerhalb von Sound Devices weiter auf.

Vojtech Pokorny, bisher Vertriebsleiter für APAC und EMEA, wird nun Vice President of Sales für Sound Devices insgesamt. Der bisherige VP of Sales Kishore Patel bleibt Geschäftsführer des britischen Vertriebs- und Servicezentrums von Sound Devices und wird das Vertriebsteam weiterhin als technischer Berater unterstützen.

»Ich freue mich sehr, Vojtech Pokorny in der Rolle des Vice President of Sales willkommen zu heißen«, sagte Matt Anderson, CEO von Sound Devices. »Vojtech Pokorny verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Channel-Management, den er in seinen früheren Funktionen erworben hat und der für Sound Devices und unsere Channel-Partner auf der ganzen Welt von großem Nutzen sein wird. Er verfügt über einen unglaublichen Verstand, tiefes technisches Wissen, große organisatorische Fähigkeiten und einen ausgeprägten Sinn für Humor.«

»Außerdem danke ich Kish für seine Zeit als VP of Sales in den letzten zwei Jahren. Er hat großartige Arbeit geleistet, und ich freue mich auf die Fortsetzung unserer täglichen Zusammenarbeit. Kish ist einer der besten technischen RF-Experten in der Branche, und er wird auch weiterhin Kunden auf der ganzen Welt mit unseren drahtlosen Produkten hervorragend unterstützen«, fügte Anderson hinzu.

»Ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit habe, das Vertriebsteam zu leiten und auf dem soliden Fundament, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben, weiter aufzubauen«, sagte Vojtech Pkorny. »Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf der ganzen Welt fortzusetzen und unsere Position in der Medienbranche im Jahr 2022 und darüber hinaus zu stärken.«

Bevor er zu Sound Devices kam, studierte Pokorny Kamera und Regie an der Berliner Filmhochschule. Von 2001 bis 2013 war er als Kameramann, Regisseur und Cutter für Broadcast & Cinema tätig. Nach 2013 wechselte er in den Vertrieb und arbeitete zunächst für Band Pro Munich und dann für Sound Devices als Sales Manager für EMEA. Im Jahr 2020 war er als Vice President of Sales für Creative Solutions tätig, dem Hersteller von Teradek, Small HD, Wooden Camera und Amimon. Im Jahr 2021 kehrte er zu Sound Devices als Vertriebsleiter für den APAC-Raum zurück.

Das vergangene Jahr brachte für Sound Devices tiefgreifende Veränderungen, weil das Unternehmen an Audiotonix verkauft wurde (Meldung). Es gab aber auch etliche Partnerschaften und Produktneuheiten: So wurde Anfang 2021 eine Partnerschaft mit Cedar Audio und Frame.IO beschlossen, die letztlich zum Cedar-SDNX-Rauschunterdrückungs-Plug-In für die 8er-Serie und zur Kompatibilität mit der Camera-to-Cloud-Lösung von Frame.IO führte. Im Mai wurde die CL-16 Linear Fader Control Surface für die 8er-Serie mit dem renommierten Cinema Audio Society Award für Outstanding Product — Production ausgezeichnet. Der erste Miniatursender von Sound Devices, der A20-Mini, wurde im Juli mit hochmodernen Funktionen veröffentlicht (Meldung), darunter die vollständige Fernsteuerung über die mobile App A20-Remote, die Gain-Forward-Architektur, die interne 32-Bit-Float-Aufnahme und ein weltweiter Abstimmbereich von 470 MHz bis 694 MHz. Ein späteres Update für den A20-Mini führte Gruppenstromversorgung und -aufnahme ein.

Seit Oktober 2021 gehört Sound Devices zur Audiotonix Group, die aus den Technologiemarken Allen & Heath, Calrec, Digico, Digigrid, Group One Limited, Klang Technologies und Solid State Logic besteht.