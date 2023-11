International Emmy für »Die Kaiserin«

Die Netflix-Serie »Die Kaiserin« hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Auch das ZDF wurde in einer anderen Kategorie bedacht.

Die Emmys gehen eher selten an deutsche Produktionen, aber in diesem Jahr gelang das: »Die Kaiserin« wurde mit einem International Emmy in der Hauptkategorie Dramaserie ausgezeichnet. Das ist erst die zweite deutsche Serie, die ausgezeichnet wurde, nach »Deutschland 83« im Jahr 2016.

»Die Kaiserin« ist eine Netflix-Produktion, die dem Look und der Erzählform der berühmten »Sissi«-Kinoklassiker von Ernst Marischka — abgesehen von den historischen Hauptfiguren — so gut wie nichts gemein hat: Gestalterisch und inhaltlich setzt die Netflix-Serie ganz andere Maßstäbe als der Kitsch der 50er-Jahre. »Die Kaiserin«, wurde mit Arri Alexa Mini LF und Zeiss Supreme Primes in Arriraw gedreht. Über das Grading der Produktion finden Sie hier bei film-tv-video.de einen ausführlichen Bericht.







Bei den 51. International Emmy Awards in New York City wurde eine weitere Produktion ausgezeichnet, bei der es zumindest eine finanzielle Beteiligung gab: Die ZDF-Koproduktion »Die Schnetts und die Schmoos« wurde mit einem Award in der Kategorie »Beste Animation für Kinder« ausgezeichnet. Das ZDF zeigt den Film am Sonntag, 24. Dezember 2023 um 7:40 Uhr. Bereits ab Freitag, 22. Dezember 2023, 5.00 Uhr, steht er in der ZDF-Mediathek mit Untertiteln und Audiodeskription zur Verfügung.

»Die Schnetts und die Schmoos« handelt von den Freunden Grete und Bernd, die auf dem Stern Sehrsehrfern leben. Grete ist eine Schnett, Bernd ein Schmoo. Niemals, so wird gewarnt, dürfen die roten Schnetts und die blauen Schmoos miteinander spielen. Das war schon immer so. Und wenn es nach den anderen ginge, würde das auch so bleiben. Aber Grete und Bernd kümmert das nicht. Sie lernen sich kennen und verlieben sich.

Der Animationsfilm wurde von Magic Light Pictures in Zusammenarbeit mit dem ZDF und der BBC produziert. Er erhielt bereits eine Auszeichnung beim Japan Prize 2023 in der Kategorie »Award for the Best Works, Pre-School Division«. Die Redaktion im ZDF hat Nicole Keeb.

Der International Emmy Award, ein von der International Academy of Television Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen der Emmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen. Ohne die Preise schmälern zu wollen, soll hier noch der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass es durchaus einen Unterschied zwischen den von einer internationalen Jury verliehenen International Emmys und den von der National Academy of Television Arts & Sciences verliehenen Emmys gibt. Letztere werden als etwas hochwertiger betrachtet.