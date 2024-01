Eurotape Media rüstet R&S Clipster auf

Eurotape Media erweitert R&S Clipster für hochproduktives Mastering und implementiert Clipster 6 Mark 2.

Rohde & Schwarz hat mit dem langjährigen Kunden Eurotape Media zusammengearbeitet, um dessen Technologie aufzurüsten und die Leistung deutlich zu steigern. Dazu gehörte die Implementierung der neuesten Version des R&S Clipster 6 Mark 2, mit der eine Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 100 % gegenüber früheren Versionen erreicht werden konnte.

Eurotape Media wurde vor mehr als 40 Jahren in Berlin gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Broadcast-Mastern für große Rundfunkanstalten. Als Teil seines Service verwaltet Eurotape auch hochauflösende Film-zu-Digital-Transfers unter Verwendung eines Wet-Gate Arriscan. In den täglichen Arbeitsabläufen von Eurotape Media werden hochwertige, hochauflösende und große Dateien verarbeitet, die sicher verwaltet, verarbeitet und unter Einhaltung enger Fristen ausgeliefert werden müssen. Um diese Ziele zu erreichen, hat Eurotape ein gemeinsames Speichernetzwerk auf der Basis von R&S SpycerNode SC eingerichtet. Dieses bietet sowohl massive Skalierbarkeit als auch Unterstützung für sehr hohe Bandbreiten: bis zu 22 Gb/s pro Knoten. Dieses Servernetzwerk verarbeitet Dateien in 4K Ultra HD und bei Bedarf auch in höheren Auflösungen.

Um eine große Anzahl von Sendungen in verschiedenen Formaten zu erstellen, hat Eurotape Media vor einiger Zeit auf den R&S Clipster standardisiert. Jetzt hat das Unternehmen seine Möglichkeiten durch ein Upgrade auf die neueste und leistungsfähigste Version, den R&S Clipster 6 Mark 2, erweitert, der in ein automatisiertes Work-Order-System integriert ist.

»Die zusätzliche Leistung beschleunigt den Mastering-Prozess«, sagt Ralf Jesse, Studio Manager bei Eurotape. »Außerdem können wir jetzt mit Auflösungen über 4K arbeiten. Das ist wichtig, denn wir scannen mit bis zu 6K und müssen jetzt nicht mehr herunterskalieren, was ein weiterer zeitaufwändiger Prozess wäre. Das Gleiche gilt für HDR, das jetzt nahtlos in unsere Lieferworkflows integriert werden kann.«

Mit Blick auf die integrierte Lösung von SpycerNode und Clipster fügt Eurotape-CEO Mathias Jentzen hinzu: »Das ist wirklich der Schlüssel zur Veränderung unserer Arbeitsweise. Alle unsere Arbeitsstationen – der Filmscanner, das Grading, die Retusche, der Schnitt und der ganze Rest – befinden sich alle auf dem SpycerNode, so dass wir nie Daten duplizieren müssen. Vom Scanner bis hin zu Clipster für die Auslieferung müssen wir nie über die Übertragung von Dateien nachdenken.«

»Eurotape Media ist ein Unternehmen mit einem sehr guten Ruf in einer schnelllebigen Branche, die für ihre strengen Anforderungen bekannt ist«, sagt Andre Vent, Sales Manager bei Rohde & Schwarz Broadcast & Media. »Mit unserem Systemintegrationspartner SHM Broadcast GmbH konnten wir Eurotape zeigen, wie man Speicherkapazität mit einem zentralisierten Ansatz skalieren kann. Mit SpycerNode SC verfügt Eurotape Media über ein skalierbares Speichersystem für eine zuverlässige und leistungsstarke Produktion.«