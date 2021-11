»TechJeck«: Automatisierte Sendeabläufe bei Telebasel

Systemumstellung bei Telebasel – In-Depth-Video mit Pascal Jacot über Herausforderungen und neue Workflows des Schweizer Senders.

Die Kölner Workflow-Schmiede MoovIT startet passend zur 5. Jahreszeit am 11.11. das neue Online-Format TechJeck. Hier soll es aber weniger um rheinischen Frohsinn und den Start in die kommende »Session« des Karnevals gehen, sondern um ein Forum, in dem Interessierte und Experten unterschiedlicher Arbeitsbereiche Anregungen, Ideen und Lösungen zu neuen Workflows in der Medienproduktion finden.

In der ersten Folge gibt Pascal Jacot, Leiter Technik und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Telebasel, Einblicke in die automatisierten Sendeabläufe bei Telebasel.







Auch in den Folgemonaten bespricht Moderator Markus Appelmann jeweils am Monatselften mit Gästen konkrete Projekte, aktuelle Themen oder Pläne, die kurz vor der Umsetzung stehen. Auf Kölsch könnte man sagen: »Vun TechJecks för TechJecks«.