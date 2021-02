Rundererneuerung für Telebasel

Der Schweizer Privatsender Telebasel hat seine Workflows optimiert und arbeitet nun mit einer Kombination aus Adobe Premiere, Helmut und Editshare.

Medienproduzenten müssen sich auf neue Produktions-Workflows und immer vielfältigere Optionen beim Videokonsum einstellen. Neben dem traditionellen Kabel- und Satellitenfernsehen beanspruchen Streaming-Dienste (OTT) einen immer größeren Anteil der Aufmerksamkeit der Zuschauer, oft in neuen Formaten wie HDR und 4K. Es gibt keine Einheitslösung für alles. Der beste Ansatz ist nach wie vor eine offene Systemlösung, die Workflows in verschiedene Layer aufteilt und verschiedene Technologien zu einer agilen Plattform kombiniert, die die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Medien vereinfacht und erleichtert – und gleichzeitig Flexibilität für Wachstum bietet.

Ein Beispiel ist die neue Lösung bei Telebasel, dem ältesten Privatsender der Schweiz. Der Sender wollte eine zukunftssichere Infrastruktur schaffen, die zu drastischen Verbesserungen in der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und der Gesamtproduktivität führen sollte. Dabei war es Telebasel wichtig, den Anwendern von Adobe Premiere Pro eine vertraute Arbeitsumgebung zu bieten und gleichzeitig die Effizienz des gesamten Medienunternehmens zu steigern.

Austauschbare Medieninhalte für alle Kanäle

Ein wichtiger Bestandteil des Programms von Telebasel ist der »Newsblock«, ein Live-Nachrichtenformat, in dem Nachrichtenbeiträge intern entwickelt und moderiert werden. Die Nachrichten müssen visuell ansprechend sein und die neuesten Informationen enthalten. Zusätzlich zu den Live-Nachrichten produziert Telebasel Lifestyle-Shows und Unterhaltungsprogramme, die in einer 24/7-Schleife laufen, sowie digitale und soziale Kanäle, die mit den Programmen synchronisiert werden müssen und gleichzeitig eine engere Einbindung des Publikums fördern sollen.

»Unser Material muss flexibel und anpassungsfähig bleiben, und zwar bis zum Zeitpunkt der Ausstrahlung«, so Pascal Jacot, Head of Technology bei Telebasel. »Es ist wichtig für uns, dass wir Inhalte zwischen unseren Kanälen austauschen und schnell auf aktuelle Geschichten reagieren können. Außerdem müssen wir die Reaktionen des Publikums in Form von Videoclips einbeziehen.«

Telebasel benötigte eine Lösung, die seine digitalen, sozialen und linearen Kanäle in einen nahtlosen Produktions- und Distributionsworkflow integriert. Produkte von der Stange waren nicht geeignet. Was benötigt wurde, waren Integrationen auf tieferer Ebene, die komplexe Aufgaben vereinfachten und Telebasel in die Lage versetzten, mit Zuschauern, Kunden und externen Medienkanälen zu interagieren.

Offene Lösungen

Um seine Kanäle zu verbinden und die Arbeitsabläufe im Unternehmen zu vereinfachen, entschied sich Telebasel für offene Lösungen von EditShare und MoovIT. Der neue Workflow basiert auf Adobe Premiere Pro und baut auf einer Speicherumgebung von EditShare auf. Mit dem zentralen Speicher wurden die Asset-Management-Plattform »Flow« von EditShare und das Tool Helmut von MoovIT kombiniert, um den Produktionsprozess zu optimieren. Sie automatisierten, vereinfachten oder machten manuelle Schritte oder komplexe Verfahren überflüssig, die bei der gemeinsamen Nutzung, der Produktion und Verteilung von Inhalten bei Telebasel üblich waren.

Offene APIs, von EditShare und MoovIT, ermöglichten es Telebasel, seine Workflows nicht nur zu integrieren, sondern auch individuell anzupassen. Die einzelnen Aufgaben und administrativen Strukturen sind klar definiert, während die fein abgestimmten kollaborativen und technischen Prozesse nahtlos automatisiert sind, was zu leistungsstarken Ergebnissen führt.

Der Bearbeitungsprozess bei Adobe ist offen und kollaborativ. Da die Inhalte zentralisiert sind, können die Telebasel-Redakteure die Videos direkt von ihren Schreibtischen oder externen Standorten aus ansehen und bearbeiten. Das Material wird in Echtzeit bearbeitet, wobei die Redakteure auf Proxys in Flow und Helmut zugreifen und die Daten für die hochauflösenden Schnitte im Hintergrund synchronisieren. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, rendert Helmut automatisch und fügt die Clips dem Programmplan des Senders hinzu. Alle Medien werden zentral mit umfangreichen Metadaten auf EFS gespeichert, was die Kontrolle und Verwaltung von Medienbeständen in großem Umfang ermöglicht.

»Die zentralen Verwaltungsfunktionen waren für das gesamte System entscheidend«, fügt Jacot von Telebasel hinzu und ergänzt: »Die neuen Workflows haben uns geholfen, Live-Berichte und Nachrichten schnell in die neu angepassten Sendeformate zu integrieren.«

Die Einführung bei Telebasel ist eine perfekte Vorlage für andere Organisationen jeder Größe, die einen integrierten, zentralisierten Speicher, eine Verwaltung und Orchestrierung »unter der Haube» sowie eine hochgradig kollaborative Medien- und Projektverwaltung für Adobe-Workflows im Unternehmen einsetzen möchten.