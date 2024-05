Alleskönner AWS Bedrock und Neuheiten bei Portal

Von effizienter Signalverarbeitung bis hin zur KI-gestützten Analyse und Generierung von Inhalten – Neuheiten bei AWS und Logic Media Solutions.







AWS hat über die Jahre einen erheblichen Fußabdruck in der Medienbranche hinterlassen, findet Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic Media Solutions. Durch die Integration von Workflows und Services sei AWS in den Rundfunkanstalten immer präsenter geworden.

Monitoring, Services und noch mehr KI

Die zunehmende Nutzung von AWS Services habe dazu geführt, dass AWS Best Practices entwickelt habe, um den Einstieg in die AWS Plattform zu erleichtern, so Gnad.

Gleichzeitig habe AWS seine Monitoring-Funktionen erweitert. Früher gab es dafür nur ein Tool, doch mittlerweile können komplette Signalpfade abgebildet werden, die eine ganze Wertschöpfungskette umfassen. Benutzer können nun benutzerdefinierte Alarme erstellen und Signale vom Eingang bis zur Auslieferung verfolgen. Dadurch erhalten sie eine transparente Übersicht über die gesamte Medienverarbeitung, vom Eingang über Media Connect bis zur Auslieferung via CloudFront.

Ein weiterer neuer Service ist AWS Deadline, der besonders für die Postproduktion relevant ist. Dieser Service ermöglicht das schnelle Rendering von 2D- und 3D-Grafiken sowie Videos durch den Einsatz von Cluster-Computing. Durch die Verwendung mehrerer Computer können Grafiken und Videos erheblich schneller gerendert werden.

Jens Gnad hebt auch den Fokus auf KI-Technologien bei AWS besonders hervor, und hier insbesondere das Framework AWS Bedrock, das die Generierung von Content und die Analyse von Videoinhalten durch Hinzunahme von KI-Modellen wie Claude oder Titan beherrsche. Bedrock könne Videos nicht nur taggen und Inhalte kategorisieren, sondern auch detailliert beschreiben, was im Bild stattfinde, was die Suche nach bestimmten Szenen und die Verwaltung von Medienmaterial in Asset Management Systemen erheblich erleichtere.

Logic Portal

Portal, die Eigenentwicklung von Logic Media Solutions, ergänzt diese Entwicklungen durch neue Module und Integrationen. Das Connect-Modul ermöglicht eine nahtlose Signalübertragung über AWS Media Connect. Zudem bietet es Funktionen wie Frame Rate-Konvertierung und Up/Down/Cross-Konvertierung. Mit der Integration von Cutting Room kann das Connect-Modul Livestreams als Live-Growing-Files an das Schnittsystem übergeben, sodass sofort mit der Bearbeitung begonnen werden kann.

Außerdem wurde das Workstation-Modul erweitert. Es bietet vorgefertigte Amazon Machine Images (AMIs), mit denen Nutzer spezifische Anwendungen wie Adobe Premiere Pro UHD oder kleine Mehrkamera-Produktionen sofort ausführen können. Das Portal Workstation-Modul wählt automatisch die passenden AWS EC2-Instanzen und EBS-Volumes aus, um eine reibungslose Arbeitsumgebung zu schaffen.

Schließlich zeigt die Integration von Sienna die Innovationskraft von Logic Portal. Mit diesem Toolkit können Nutzer unterschiedlichste Funktionen in einem Medien-Workflow auf NDI-Basis integrieren und sie dann nahtlos in AWS EC2-Instanzen ausführen. Dies deutet auf einen zukünftigen Schwerpunkt auf NDI-Workflows hin, die auch für Remote-Kommentare genutzt werden können.

Weitere Infos dazu auf portal.logic.tv