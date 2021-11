Veränderungen in der europäischen AÜ-Branche

Arena TV hat den Betrieb eingestellt, EMG verkauft Teile des AÜ-Bereichs in Frankreich an AMP Visual.

Die Ü-Wagen-Branche in Europa hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder stark verändert. Nun hat laut üblicherweise gut informierten Kreisen, der britische Ü-Wagen-Dienstleister Arena Television den Betrieb eingestellt, veröffentlicht aber keine weiteren Informationen dazu. Arena TV war — zumindest phasenweise — der größte private Ü-Wagen-Betreiber in Großbritannien.

Unabhängig davon, gibt es zu gleicher Zeit auch Veränderungen in Frankreich: EMG hat demnach sein Ü-Wagen-Geschäft in Frankreich an den Konkurrenten AMP Visual verkauft. EMG bestätigte die Meldung des Verkaufs und erläutert im folgenden die Gründe.

Schon im Jahr 2017 hat EMG seine Studios in Frankreich an AMP verkauft. Nun haben die Unternehmen veröffentlicht, dass sie sich auch über den Verkauf eines Teils des AÜ-Bereichs der Euromedia in Frankreich geeinigt haben.

Im Rahmen der Übergabe an die AMP Visual TV Group werden alle Mitarbeiter, die mit den AÜ-Aktivitäten in Verbindung stehen, zu AMP Visual TV transferiert, um eine angemessene Kontinuität der Dienstleistungen für die Kunden zu ermöglichen.

Euromedia RF und die anderen Tochtergesellschaften der EMG-Gruppe in Frankreich (Origins Digital und DVS) sind nicht Teil der Vereinbarung. Sie bleiben Teil der EMG-Gruppe mit ihren Wachstumszielen, dessen klarer Fokus auf innovativen Medienlösungen mit fortschrittlichen Technologien liegt.

Auch nach der Übernahme der oben genannten AÜ-Bereiche durch die AMP Visual Group, wird die EMG-Gruppe in Frankreich weiterhin unter dem Markennamen EMG tätig sein. EMG France wird auch in den kommenden Jahren mit seinen Dienstleistungen und Crews jährliche Sportereignisse wie die Formel 1 in Monaco, die Tour de France und den Skiweltcup für seine Kunden produzieren, führt das Unternehmen aus.

Shaun Gregory, CEO von EMG, erläutert zudem: »Die Zukunft der Branche wird von Konsolidierung geprägt sein, und die Veränderungen in Frankreich untermauern dies zusammen mit unserer Wachstumsstrategie. EMG tritt nun in eine neue und transformative Phase ein und diese Veränderung wird uns helfen, weiter in Schlüsselbereiche zu investieren, insbesondere in unsere Remote- und IP-Strategie. Diese Art von Veränderungen ist jedoch für alle Beteiligten eine Herausforderung und ich möchte daher unseren Euromedia-Teams persönlich für ihre unglaubliche Arbeit danken. Sie sind seit vielen Jahren das Rückgrat von Euromedia und zeigen echte Leidenschaft und Professionalität. Ich wünsche ihnen für die Zukunft viel Erfolg — und sie werden immer ein Teil der großen EMG-Familie bleiben.«

Das im Frühjahr 2021 angekündigte Re-Branding der EMG-Tochtergesellschaften ist in vollem Gange, wobei die Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Italien den Schritt bereits vollzogen haben (Meldung). In den nächsten Monaten werden weitere Unternehmen folgen, teilt EMG mit.