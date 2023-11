P7S1 investiert außerhalb der Branche

Mit einem Media-for-Equity-Investment beteiligt sich P7SI an einem schwedischen Online-Lebensmittelhändler.

Diversifizierung steht innerhalb der ProSiebenSat1-Unternehmensgruppe ganz offenbar weiterhin auf dem Plan, denn der Investmentarm SevenVentures investierte kürzlich mehrere Millionen in den schwedischen Online-Lebensmittelhändler Matsmart-Motatos — im Rahmen eines Media-for-Equity-Investments (sprich: Werbung für Anteile). Die Investition zielt darauf ab, das Start-up in der DACH-Region weiter zu stärken.

SevenVentures ist Teil des Commerce & Ventures-Segments von ProSiebenSat1 und hat sich im Rahmen eines Media-for-Equity-Investments mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag an Matsmart-Motatos beteiligt. Damit wird SevenVentures zum langfristigen strategischen Medienpartner des Unternehmens. Die Investition zielt laut P7S1 darauf ab, Matsmart-Motatos in der DACH-Region weiter zu stärken. Das schwedische Start-up entwickelt sich demnach zu einem aufstrebenden E-Commerce-Unternehmen, das sich auch dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung widmet. Matsmart-Motatos verkauft online Lebensmittel zu reduzierten Preisen und hilft so großen Herstellern, ihre Überschussbestände nachhaltig zu verkaufen. Seit der Gründung 2014 hat Matsmart-Motatos nach eigenen Angaben mehr als 60.000 Tonnen Lebensmittel und Konsumgüter erfolgreich in den Kreislauf zurückgeführt.

SevenVentures investiert in diesem Jahr verstärkt in Start-ups aus der Food-Branche und will dadurch seine Expertise in dem Bereich weiter ausbauen. Mit den verschiedenen Investitionen will SevenVentures seine Kompetenz unterstreichen, verbraucherorientierte Start-ups durch individuell zugeschnittene Media-Investments nachhaltig aufzubauen und deren Markenbekanntheit über die TV- und Digitalreichweite von ProSiebenSat1 maßgeblich zu erhöhen. SevenVentures unterstützt auf diese Weise Matsmart-Motatos dabei, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen: mehr Aufmerksamkeit in der DACH-Region zu schaffen und die Bekanntheit noch weiter zu steigern.

Florian Hirschberger, CEO von SevenVentures: »Unsere Beteiligung an Matsmart-Motatos ist ein hervorragendes Beispiel für die Umsetzung unserer Investment-Strategie. Wir setzen damit auf ein international erfolgreiches Unternehmen mit einem innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodell. Die TV-Präsenz wird einen entscheidenden Einfluss auf die Markenbekanntheit und den Wiedererkennungswert haben — zwei entscheidende Faktoren für das Wachstum des nachhaltigen E-Commerce-Geschäfts von Matsmart-Motatos. Wir freuen uns sehr, damit die Reichweite von ProSiebenSat1 nutzen zu können, um die Vision von Matsmart-Motatos bei der Bewältigung des Problems der Lebensmittelverschwendung zu unterstützen.«

Peter Beckius, CEO von Matsmart: »Im deutschen Markt sehen wir aktuell unser größtes Wachstumspotenzial und wollen deswegen dort vermehrt auf Investments setzen. Denn wir haben uns ambitionierte Ziele gesteckt und bauen nun auf starke Partner, um sie zu erreichen. Wir freuen uns deswegen besonders auf die großartigen Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit SevenVentures.«