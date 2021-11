CGI unterstützt British Library

Die British Library verfügt auch über eine umfangreiche Tonbibliothek — und CGI will dabei mithelfen, diese zu digitalisieren.

CGI unterstützt die Initiative »Save our Sounds«, die das Ziel hat, eine repräsentative Auswahl britischer Radioprogramme für die Nachwelt aufzuzeichnen und zu archivieren. Zu diesem Zweck hat CGI der British Library weiteren Zugang zur Dira-Plattform (Firmenschreibweise: dira!) gewährt und hierfür eine zweijährige Verlängerung des entsprechenden Vertrags bekannt gegeben. Die Unterstützung für das Projekt läuft nun bis Mai 2023 und ermöglicht es dem National Radio Archive, einen Teil der drei Millionen Stunden Radioprogramm, die jedes Jahr in Großbritannien ausgestrahlt werden, für zukünftige Forscher zu bewahren.

Die British Library hat das Programm »Save our Sounds« im Jahr 2015 ins Leben gerufen, um möglichst viele seltener und einzigartiger Tonaufnahmen im britischen Radioprogramm zu erhalten.

Das National Radio Archive ist ein wichtiger Teil dieser Initiative und ein ehrgeiziges Programm, das jedes Jahr Hunderttausende von Stunden an Inhalten von 50 Sendern in ganz Großbritannien aufzeichnet.

Dira ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, und seine web-basierten Clients werden zur halbautomatischen Planung, Erfassung, Archivierung und Verwaltung der Aufnahmen von 50 Radionetzwerken innerhalb der Archivinfrastruktur der British Library verwendet. Außerdem wird die von T-Pro und Cedat85 bereitgestellte Speech-to-Text-Transkription integriert, die durchsuchbare Metadaten für zukünftige Archivare ermöglicht. In weniger als zwei Jahren Betrieb wurden bereits über 220.000 Radioaufnahmen archiviert.

»Dira hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau des National Radio Archive gespielt«, kommentiert Dr. Luke McKernan, leitender Kurator für Nachrichten und Bewegtbild an der British Library. »Die Skalierbarkeit von Dira hat uns geholfen, die schiere Menge an Inhalten zu bewältigen, die das Projekt erfordert, und uns in die Lage versetzt, eine durchsuchbare Momentaufnahme des Lebens in Großbritannien für jedermann bereitzustellen, jetzt und in Zukunft.«

»Wir freuen uns sehr, an dem Projekt National Radio Archive beteiligt zu sein«, sagt Owain Griffiths, Director, Media, UK und Australien, CGI. »Die Fähigkeit von Dira, gleichzeitige Streams aus verschiedenen Quellen aufzunehmen und zu verwalten, um ein durchsuchbares Archiv von Radiosendungen zu erstellen, wird sicherstellen, dass die gehörten Stimmen nicht verschwinden.«