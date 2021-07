20 Jahre Lumix Digitalkameras

Die Kameramarke Lumix von Panasonic feiert ihren 20. Geburtstag. Ein Rückblick.

Mit zwei digitalen Kompaktkameras ging 2001 das Lumix-System an den Start. DMC-LC5 und DMC-F7 hießen die ersten Modelle von Panasonic mit dem neuen Markennamen. Sie arbeiteten mit optischer Technologie des Traditionsunternehmens Leica. Denn nur wenige Monate zuvor hatten Leica Camera mit ihrer weltweit renommierten Optiktechnologie und Panasonic mit seiner jahrelangen Expertise im Bereich der Digitalkamera- und Camcorder-Technik einen Kooperationsvertrag unterschrieben – die Marke Lumix war geboren. Der Name steht für die Verbindung von optischem und digitalem Know-How: Lumi (= Licht) und mix (= Mixture).

Die Einführung der spiegellosen Systemfotografie mit dem Micro FourThirds-System zählt ebenso zu den Meilensteinen der Lumix-Geschichte wie die effiziente O.I.S.-Bildstabilisation. Hybride Kameramodelle, die sowohl bei Filmern als auch bei Fotografen im täglichen Profieinsatz sind, zählen ebenso zum Lumix-Portfolio wie das spiegellose Vollformatsystem Lumix S, das Panasonic zusammen mit seinen Partnern Leica und Sigma im Rahmen der L-Mount-Alliance betreibt.

Superzoom-Kameras ohne Wackler

Nur ein Jahr nach der Taufe seiner Lumix-Familie präsentierte Panasonic mit der DMC-FZ1 die erste Superzoom-Kamera mit einer durchgehenden Lichtstärke von F2,8 und 12-fachem Zoombereich (Leica DC Vario-Elmarit 35-420 mm). Mit der FZ1 hielt die Stabilisierung aus dem Hause Panasonic Einzug in die Digitalfotografie: die O.I.S.-Bildstabilisation. O.I.S. steht für Optical Image Stabilisation und erlaubt es dem Fotografen, auch bei wenig Licht und mit langen Brennweiten/Verschlusszeiten aus der Hand zu fotografieren und dennoch scharfe Bilder und Videos zu erhalten.

Im April 2006 präsentierte Panasonic mit der Lumix DMC-TZ1 eine neue Kamera-Kategorie: die des Reisezoomers (TZ steht für Traveler Zoom). Das aktuelle Modell TZ96 bietet ein 30-fach-Zoom, das Leica DC Vario-Elmarit 3,3-6,4/24-720 mm.

Zehn Jahre nach der Vorstellung der ersten Lumix TZ betrat die TZ101 die Bühne, die einen 20 Megapixel-Sensor mit 1“-Diagonale (viermal größer als die Sensoren der bisherigen Reisezoom- Modelle) mit einem extrem flachen und kompakten Gehäuse und einem 2,8-4,9/25-250 mm Leica DC Vario-Elmarit kombinierte.

Der Beginn einer neuen Ära – Micro FourThirds Systemkameras

Im September 2008 präsentierte Panasonic mit der Lumix DMC-G1 die weltweit erste DSLM. Dank Verzicht auf den Schwingspiegel ermöglichte das neue System deutlich kompaktere und leichtere Bodys und Objektive als beim klassischen DSLR- Prinzip, kombiniert mit hoher Bildqualität und eingebunden in eine Kooperation mit anderen Herstellern. Denn die G1 markierte zugleich den Stapellauf des Micro FourThirds-Systems (MFT), das Panasonic zusammen mit Partnern wie Olympus und Sigma ins Leben gerufen hat. Der offene MFT-Standard bietet dem Nutzer größtmögliche Freiheit bei der Wahl seines Equipments – große Vorteile also, mit der das Lumix G-System an den Start ging und die Micro FourThirds zu einem sehr erfolgreichen und flexiblen Kamerasysteme auf dem Markt gemacht haben.

Hybrid-DSLM als neuer Trend: Die GH-Serie

Mit der GH1 kam Panasonic im Mai 2009 mit der besonders bei Videofilmern sehr beliebten Lumix GH-Serie auf den Markt. Die Reihe umfasste hybride DSLM-Modelle, die neben fortschrittlichsten Fotoeigenschaften auch die Anforderungen von bewegten Bildern auf professionellem Niveau bedienen. Die GH1 zeichnete als kompakteste Systemkamera ihrer Zeit in FullHD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde auf. Drei Jahre später erschien die GH3 als in wesentlichen Teilen komplett neu konstruierte Spitzen-DSLM und bot professionelle Ausstattung sowohl für Fotografen als auch für Videofilmer. 2014 stellte Panasonic mit der GH4 die welterste Hybrid-Systemkamera vor, die Videos in 4K-Auflösung aufzeichnen konnte.

Was für professionelle Filmer ein extrem wichtiges Ausstattungsmerkmal ist, nützt auch Fotografen, denn mit 8 Megapixeln pro 4K-Standbild bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde lassen sich auf einfache Weise hochwertige Fotos im DIN A4-Format direkt aus den 4K-Videos der GH4 extrahieren.

2017 ergänzte Panasonic die GH-Serie schließlich mit dem Topmodell GH5. Sie war die welterste Systemkamera, die 4K-Video mit 60p und 4:2:2 intern aufzeichnen konnte, und avancierte schnell zum Star der MFT-Gemeinde. Der 20 Megapixel-Sensor war – erstmals in einer GH-Lumix – beweglich gelagert und kompensierte in fünf Achsen bis zu fünf Lichtwertstufen.

Ein Meilenstein zum 10-jährigen Jubiläum von Micro FourThirds: G9

2018 stellte Panasonic mit der G9 sein neues DSLM-Topmodell für professionelle MFT-Nutzer und anspruchsvolle Amateure vor. Die G9 war die erste Systemkamera, deren Gehäusestabilisator zusammen mit einem Lumix O.I.S.-Objektiv dank Dual IS-Technik bis zu 6,5 Blendenstufen Verwacklung ausgleichen konnte. Im komplett wettergeschützten Profigehäuse arbeitete ein ausnehmend schneller Autofokus, der rekordverdächtige 20 Bilder pro Sekunde bei voller AF-Nachführung erlaubte.

Zukunft mit der L-Mount-Alliance: Lumix S-Vollformatkameras

Im Jahr 2019 ging Panasonic eine weitere Partnerschaft mit großem Potenzial ein: Zusammen mit Leica und Sigma wurde die L-Mount Alliance aus der Taufe gehoben. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Fertigung von spiegellosen Kamerasystemen. Im Zentrum steht das von Leica Camera entwickelte L-Bajonett, das zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Objektiven und Kameras der drei Partner bietet und damit eine neue Ära kreativer Freiheit einläutet.

Panasonic startete in die neue Allianz mit gleich zwei spiegellosen Systemkameras mit Vollformatsensoren, die mehrere Weltrekorde aufstellten. Die Lumix S1 war die erste Vollformat-Systemkamera mit 4K-/60p-Videofunktion. Auch die S1R setzte mit ihrem extrem hoch auflösenden 47-Megapixel-Sensor eine neue Bestmarke.

2020 präsentierte das Unternehmen die DC-S5, eine weitere Vollformat-DSLM mit L- Mount. Sie kombiniert professionelle Videoperformance mit hervorragenden Fotoeigenschaften und liefert mit ihrem 24,2 Megapixel-Vollformatsensor dank Panasonics einzigartiger Dual-Native-ISO Technologie extrem rauscharme Bilder auch bei hohen ISO-Werten. Der Clou: Trotz großem Sensor und professioneller Hybrid-Ausstattung ist das Gehäuse der S5 kleiner und leichter als das der Lumix GH5.

Frischer Wind für Micro FourThirds: Lumix GH5 II und Lumix GH6

Panasonic versorgt auch die Nutzer des Micro FourThirds-Systems weiterhin mit Produktneuheiten. Etwa mit der Lumix GH5 II als gezielte Weiterentwicklung der spiegellosen Foto-/Video-Hybrid-Systemkamera. Sie erlaubt nun unlimitierte 4K60p- Videoaufnahmen mit 4:2:0 10-bit, 4:2:2 10-bit Videoausgabe über HDMI sowie kabelloses Live- Streaming. Aktuellste Deep-Learning-Technologie sorgt mit verbesserter Echtzeit- Motiverkennung für einen noch sichereren und schnelleren Autofokus bei Video und bei Foto. Der Antireflex-vergütete 20-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor soll im Zusammenspiel mit der optimierten Venus Engine-Bildverarbeitung eine bessere Bildqualität und einen erweiterten Dynamikumfang bieten.

Zeitgleich mit der GH5 II kündigt Panasonic die Entwicklung des kommenden Spitzenmodells Lumix GH6 an, das noch im Jubiläumsjahr 2021 erscheinen soll. Durch die Kombination eines neuen Hochgeschwindigkeitssensors und des neuen Venus Engine-Bildprozessors wird die neue GH6 gleich mehrere Videofunktionen der nächsten Generation bieten. Sie wird das absolute Flaggschiff der Lumix G-Serie sein und das neueste Modell der GH-Linie.