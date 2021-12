Neuer MD von K-Tek: Tino Liberatore

Liberatore, bisher schon International Sales Manager von K-Tek, ist nun Managing Director des Audio-Zubehörherstellers.

Umberto »Tino« Liberatore ist nun neuer Managing Director des amerikanischen Audio-Zubehörherstellers K-Tek. Liberatore arbeitet seit neun Jahren als International Sales Manager für K-Tek. Das Unternehmen wurde 1996 von Manfred N. Klemme gegründet und wird seit 2010 von dessen Tochter Brenda Klemme geführt. K-Tek ist besonders durch seine professionellen Tonangeln und Mischertaschen bekannt.

Tino Liberatore hat das Unternehmen in den vergangenen neun Jahren maßgeblich in eine neue Ära geführt — mit neuester Audio-Ausrüstung für professionelle Tontechniker, die Originalaufnahmen am Set oder on Location aufnehmen. Liberatore ist auch dafür bekannt, dass er die Sound-Community auf internationaler und nationaler Ebene unterstützt, indem er einerseits mit hochkarätigen Kunden zusammenarbeitet und andererseits Seminare und Workshops veranstaltet. Er ist weiterhin maßgeblich an der Einführung der wachsenden Reihe von K-Tek Stingray Sound Bags beteiligt, darunter der 25th Anniversary Purple Edition für beliebte Mischpulte/Recorder.

Gemeinsam mit Brenda Klemme hat Liberatore die Einführung des Mighty Boom Pole und die Modernisierung des K-Tek Klassic Boom Pole umgesetzt, Tonangeln, die sich durch schnellere Verriegelungsmanschetten, höhere Steifigkeit, bessere Austauschbarkeit und weitere Neuerungen auszeichnen. Heute ist Audiozubehör von K-Tek in der professionellen Tonindustrie weltweit etabliert.

Brenda Klemme, CEO von K-Tek, sagt: »Tino kam ursprünglich von der Kameraseite unserer Branche zu K-Tek, hat sich aber sehr rasch auf die Sound-Community eingestellt und wurde Teil davon, seit er unsere Produkte repräsentiert. Er hat die Verbindung von K-Tek zur weltweiten Community grundlegend verändert. Wir könnten nicht glücklicher sein, ihn als unseren neuen Managing Director zu haben.«

Tino Liberatore hat italienische Wurzeln, lebt in den USA, arbeitete früher aber in Deutschland, darunter auch als Geschäftsführer von Band Pro Munich.