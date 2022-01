Trixter erweckt mit Hilfe von Dell Blockbuster zum Leben

Der VFX-Spezialist Trixter hat seine Infrastruktur mit Workstation-, Server- und Netzwerklösungen von Dell Technologies modernisiert.

Das Erstellen von visuellen Effekten für Film- und Fernsehproduktionen stellt in puncto Datenvolumen und Rechenbedarf extrem hohe Anforderungen an die IT. Der VFX-Spezialist Trixter hat seine Infrastruktur mit Workstation-, Server- und Netzwerklösungen von Dell Technologies modernisiert, um alle bisherigen Produktivitätseinschränkungen zu beseitigen. Rendering-Kapazität, Verfügbarkeit und Verwaltung haben sich mit den neuen Systemen deutlich verbessert.

Die Realisierung von Bildwelten, in denen eine für den Betrachter kaum mehr wahrzunehmende Symbiose von digital konstruierter und real gefilmter Welt gelingt, hat in der Filmindustrie einen immer höheren Stellenwert. Gleichzeitig wird die VFX-Arbeit zunehmend komplexer: Detaillierte Simulationen mit Auflösungen bis zu 8K sorgen für lange Rechenzeiten bei der Bearbeitung jedes einzelnen Bildes eines Films. Diese können sich – vor allem bei unzureichender Performance der IT-Systeme – über mehrere Tage erstrecken. Enge Terminvorgaben von Produktionen erhöhen den Druck. Gleichzeitig erwarten weltweit agierende Mitarbeiter eine Infrastruktur, die rund um die Uhr einwandfrei funktioniert.

Virtuelle Welten stellen hohe Ansprüche an die IT

Mit diesen Herausforderungen sah sich auch die Münchner Produktionsfirma Trixter konfrontiert. Die Spezialisten für visuelle Effekte haben unter anderem berühmte Marvel-Charaktere wie Iron Man, Spider Man und Black Panther, mehrere Avengers-Filme, aber auch lokale Kinoproduktionen wie »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« oder »Die Känguru-Chroniken« zum Leben erweckt. Als die Arbeitsgeräte und die dahinterliegende Infrastruktur modernisiert werden mussten, entschied sich Trixter für Workstation-, Server- und Netzwerklösungen von Dell Technologies.

Dell Precision 5820 Workstations mit Intel Xeon Prozessor, RTX- und Quadro-Grafikkarten von Nvidia, 1 TB NVMe und 10-Gbit/s-Netzwerkadapter, auf denen die VFX-Spezialisten ihre Modelle, Szenen und Setups erstellen, liefern jetzt die notwendigen Höchstleistungen in den Bereichen Grafik, Berechnung, Speicher sowie Netzanbindung. Sehr ressourcenhungrige Operationen wie Simulationen und Renderings werden auf einem Rechnercluster, bestehend aus Dell PowerEdge R6525 Servern mit bis zu 128 Kernen, ausgeführt. Jeder Server bedient dabei parallel bis zu acht Aufgaben von täglich bis zu über 200 Benutzern. Für eine anhaltend hohe Netzwerkbandbreite zwischen Servern und Speicher sorgen wiederum Dell EMC S5232F 100-Gbit-Core-Switche.

Der langjährige IT-Partner ProgX hat alle Phasen des Projekts – von der Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse über die Proof-of-Concept-Phase bis zur Entwicklung einer individuell zugeschnittenen Architektur – begleitet. Dell Technologies garantierte die schnelle, weltweite Bereitstellung der Geräte.

Hohe Performance zu geringeren Kosten: Alle Ziele erreicht

Mit der neuen IT-Infrastruktur können die VFX-Spezialisten von Trixter einzelne Filmsequenzen jetzt deutlich schneller und effizienter bearbeiten. Die Produktionsfirma ist damit in der Lage, mehr sowie auch größere nationale und internationale Projekte zu übernehmen. Gleichzeitig überzeugen die eingesetzten Workstations und Server mit einer guten Energieeffizienz, sodass Trixter die hohen Stromkosten, die bei aufwendigen Simulations- und Rendering-Aufgaben entstehen, spürbar senken und damit den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren konnte.

»Wir haben alle Ziele, die wir uns von dem Projekt erhofft haben, erreicht. Mit den Workstation-, Server- und Netzwerklösungen von Dell Technologies haben wir bisherige Produktivitätsbarrieren aus dem Weg geräumt«, erklärt Kai Wolter, Head of Production Technology bei Trixter. »Die Mitarbeiter können ihre Kreativität voll ausleben und Bilder in industriellem Maßstab erstellen. Die Rendering-Kapazität, also die Anzahl der gerenderten Frames pro Zeiteinheit, die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität, Energieeffizienz und Verwaltung – einfach alles hat sich deutlich verbessert.«

»Um den ständig wachsenden Anforderungen an Spezialeffekte und digitale Animationen gerecht zu werden, ist Trixter auf eine hochleistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Gleichzeitig muss die IT-Umgebung standardisiert, zuverlässig und einfach zu verwalten sein, sodass Kundenaufträge schnell und zeitnah ausgeführt werden können. Mit unseren Workstations, Servern und Netzwerkkomponenten ist Trixter dazu in der Lage – die VFX-Spezialisten können sich ganz ihrer kreativen Arbeit widmen«, ergänzt Peter Beck, Field Product Manager Workstation & Rugged bei Dell Technologies.