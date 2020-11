Arvato Systems als IT-Dienstleister ausgezeichnet

Arvato Systems konnte sich in der IT-Dienstleister-Bestenliste von »Brand Eins« und »Statista« als einer der besten IT-Dienstleister 2021 platzieren.

Arvato Systems konnte sich in der Bestenliste des Wirtschaftsmagazins »Brand Eins« und der Marktdatenbank »Statista« platzieren. In einigen wichtigen Segmenten konnte das Unternehmen erneut die Top 25 % der empfohlenen IT-Dienstleister erreichen, gehört also zu den Besten der Besten. Arvato Systems wurde gleich in acht von zehn definierten Anwendungsfeldern ausgezeichnet, unter anderem für Kompetenzen in Cloud-Computing, IT-Security, IT-Beratung, Kommunikation & Kollaboration sowie Managed Services & Outsourcing.

»Brand eins« und »Statista« führten eine umfangreiche Befragung unter Experten und Kunden von IT-Dienstleistern durch, etwa unter Mitarbeitern der IT-Abteilungen von Unternehmen und Entscheidern im IT-Einkauf. Die Befragung erstreckte sich vom 18. Mai bis zum 26. Juni 2020, dabei nahmen 5.774 Personen an der Umfrage teil, so »Brand eins« und »Statista«. Demnach wurden 2.878 Experten und 2.896 Kunden befragt. Eigenempfehlungen wurden nicht berücksichtigt, Unternehmen können sich nicht selbst für eine Platzierung in der Bestenliste bewerben.

Arvato Systems sieht in der erneuten Aufnahme in die »Liste der besten IT-Dienstleister 2020« eine positive Bestätigung des Engagements für und mit Kunden in allen Bereichen der Digitalisierung. Auch mit anderen Awards wurde das Unternehmen schon ausgezeichnet (Meldung), unter anderem in den Aspekten Leistungsfähigkeit und technologische Kompetenz durch Analystenhäuser wie ISG oder Teknowlogy/PAC — im Cloud-Umfeld oder im Kontext künstlicher Intelligenz.

»Wir bieten unseren Kunden als Partner für die digitale Transformation umfangreiche Services und Lösungen, zum Beispiel im Cloud-Umfeld, beim Thema künstliche Intelligenz oder auch rund um IT Security«, so Marcus Metzner, Chief Marketing Officer von Arvato Systems. »Dass es uns dabei gelingt, die Kundenbedürfnisse bestmöglich im Blick zu haben, zeigt diese erneute Auszeichnung.«

Siegfried Bloch, Chief Human Resources Manager von Arvato Systems, ergänzt: »Seit vielen Jahren sind wir bereits als Top-Employer zertifiziert. Die Aufnahme in die Liste der besten IT Dienstleister 2021 steigert unsere Attraktivität als spannender Arbeitgeber natürlich weiter. Gerade die Kombination der Einschätzungen und Erfahrungen von Experten und Kunden macht das positive Ergebnis für uns besonders wertvoll.«