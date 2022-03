Anga Com veröffentlicht Kongressprogramm

Die Höhepunkte bilden fünf Gipfeldiskussionen: der Digitalgipfel, der Mediengipfel, der Content-Gipfel, der Glasfasergipfel und der englischsprachige International CTO Summit.

Die Anga Com hat die Kongressagenda für den Programmteil Strategie veröffentlicht. Die Höhepunkte bilden fünf Gipfeldiskussionen: der Digitalgipfel, der Mediengipfel, der Content-Gipfel, der Glasfasergipfel und der englischsprachige International CTO Summit. Insgesamt umfasst das Strategieprogramm 21 Panels und über 100 Sprecherinnen und Sprecher. Die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online findet vom 10. bis 12. Mai 2022 in Köln statt.

Den Auftakt des Kongressprogramms bildet der Digitalgipfel mit Dr. Hannes Ametsreiter (CEO, Vodafone Deutschland), Thorsten Dirks (CEO, Deutsche Glasfaser), Srini Gopalan (Vorstandsmitglied, Deutsche Telekom und Sprecher der Geschäftsführung, Telekom Deutschland), Timo von Lepel (Geschäftsführer, NetCologne) und Christoph Vilanek (CEO, freenet). Das Thema der Diskussion lautet: »Netze, Dienste, Konnektivität: Wie schaffen wir den digitalen Aufbruch?«.

Programmhöhepunkte im Bereich Medien und TV sind der Mediengipfel und der Content-Gipfel. Für den Mediengipfel mit dem Titel »Streaming und TV: Neue Konzepte für den perfekten Mix« haben Susanne Aigner (Geschäftsführerin, Discovery GSA & BNLX), Matthias Dang (Co-CEO, RTL Deutschland und CEO, Ad Alliance), Andreas Laukenmann (Geschäftsführer Privatkunden, Vodafone Deutschland), Devesh Raj (CEO, Sky Deutschland) und Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer, Amazon Prime Video) zugesagt.

Auf dem Content-Gipfel mit dem Titel »Linear und On Demand – Welche Inhalte für welche Plattform?« sprechen Nicole Agudo Berbel (Managing Director & Chief Distribution Officer, Seven.One Entertainment Group), Thomas de Buhr (EVP DACH, DAZN), Christine Strobl (ARD-Programmdirektorin) und Elke Walthelm (EVP Content & MD, Sky Deutschland / MD, NBC Universal Global Networks Deutschland).

Der Glasfasergipfel stellt die Frage »Vollgas für den Netzausbau: Steht die Ampel auf Grün?«. Es sprechen Dr. Dido Blankenburg (Vorstandsbeauftragter für Breitbandkooperationen bei der Deutschen Telekom, Telekom Deutschland), Nelson Killius (Sprecher der Geschäftsführung, M-net), Dr. Daniel Ritz (CEO, Tele Columbus) und Bernd Thielk (Geschäftsführer, willy.tel).

Für den englischsprachigen International CTO Summit mit dem Titel «What’s new with Fiber, DOCSIS & 5G« werden erwartet: Colin Buechner (Managing Director / Chief Network Officer, Liberty Global), Michael Fränkle (EVP Networks & CTO, TDC NET), Angie Hagemann (Chief Construction Officer, Deutsche Glasfaser), Dr. Belal Hamzeh (SVP and CTO, CableLabs) und Mallik Rao (Chief Technology & Information Officer, Mitglied des Vorstands, Telefónica Deutschland Holding).

Die Strategie-Panels adressieren eine Vielzahl von aktuellen Themen der Breitband- und Medienbranche. Neben einem Schwerpunkt beim Glasfaserausbau gehören dazu auch aktuelle Fragen aus den Bereichen Recht und Regulierung. Alle Panels des Programmteils Strategie sind auf der Webseite der Anga Com gelistet.

Die Veröffentlichung des Programmteils Technik erfolgt Anfang April. Die insgesamt 14 Technik-Panels adressieren unter anderem die Themen FTTH, DOCSIS 4.0, Wi-Fi, RDK, OTT, Cloud Services, Artificial Intelligence und Sustainability.

Die Ausstellungsfläche für die mehr als 350 Aussteller beläuft sich auf über 22.000 qm. Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com, sagt: »Wir merken tagtäglich, wie sehr sich unsere Kunden auf den Restart im Mai freuen. Es ist mehr als beeindruckend, wie unsere Aussteller und Kongresssprecher uns die Treue halten. 2022 wird natürlich nicht das Jahr neuer Messerekorde sein. Aber die Qualität in den beiden Messehallen und im Kongressprogramm ist höher denn je. Mit dem großzügigen Kölner Messegelände einschließlich unserer beliebten Open Air-Plaza können wir unserer Branche die optimalen Bedingungen für ein persönliches Wiedersehen bieten.«