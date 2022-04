Anga Com: Kongressplan und Ausstellerliste

Nun ist der interaktive Hallenplan, das Kongressprogramm und eine erweiterte Ausstellerliste der Anga Com öffentlich.

Die Anga Com, die als Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online konzipiert ist, ist für den 10. bis 12. Mai 2022 in Köln geplant. Mit dem interaktiven Hallenplan, dem vollständigen Kongressprogramm und der erweiterten Ausstellerliste für 2022 können sich die Besucher nun informieren und vorbereiten.

Die Ausstellerliste bietet laut Veranstalter Such- und Filterfunktionen sowie erweiterte Informationen zu den Ausstellern und ihren Standort in den beiden Messehallen. Insgesamt beläuft sich die Ausstellungsfläche für inzwischen mehr als 370 Aussteller auf über 22.000 qm.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com: »Wir sind jetzt auf der Zielgeraden für einen furiosen Restart: Nachdem wir anfangs nicht sicher waren, ob wir überhaupt wieder zwei Hallen benötigen, haben wir jetzt in beiden Hallen mehr Qualität denn je. Und das Line-Up im Kongressprogramm ist definitiv die vielfältigste und hochkarätigste Mischung, die wir je hatten. Besonders wichtig wird in diesem Jahr das Stichwort Aufenthaltsqualität sein. Hier waren wir schon immer gut aufgestellt und werden mit dem großzügigen Kölner Messegelände, luftigen 15 m hohen Hallen, verbreiterten Gängen und der Open Air Plaza mit Food Trucks allen Ausstellern und Besuchern optimale Bedingungen bieten.«

Die Kongressagenda für den Programmteil Strategie ist bereits veröffentlicht. Als Höhepunkte nennt der Veranstalter fünf Gipfeldiskussionen: den Digitalgipfel, den Mediengipfel, den Content-Gipfel, den Glasfasergipfel und den englischsprachigen International CTO Summit. Insgesamt umfasst das Strategieprogramm 21 Panels und über 100 Sprecherinnen und Sprecher, darunter Vorstände und Geschäftsführer von TK- und Medienunternehmen wie Amazon Prime Video, ARD, Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, Discovery, Liberty Global, M-Net, NetCologne, ProSiebenSat.1, RTL, Sky, Tele Columbus, Telefónica und Vodafone. Alle Panels des Programmteils Strategie sind auf der Anga-Com-Webseite gelistet, die Sprecher genannt und das gilt auch für den Programmteil Technik.

Neu veröffentlicht wurde die Agenda für den Programmteil Technik. 14 internationale Panels mit über 60 Sprecherinnen und Sprechern adressieren Themen wie FTTH, Docsis 4.0, Wi-Fi, RDK, OTT, Cloud Services, Artificial Intelligence und Sustainability.

Die Anmeldung für Kongress- und Messebesucher ist online möglich, Tickets für die Ausstellung sind für 25 Euro erhältlich. Anmeldungen sind in diesem Jahr nur online möglich, vor Ort findet kein Ticketverkauf statt. Die Teilnahme am Kongressprogramm ist ab 120 Euro buchbar. Am 12. Mai 2022, dem Thementag Smart Connectivity, ist der Besuch von Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.