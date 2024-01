Anga Com 2024

Fünf Monate vor dem Start liegen für 2024 bereits Anmeldungen von über 350 Austellern vor, darunter mehr als 70 neue Aussteller.

Die Buchungen der Anga Com belaufen sich schon jetzt auf mehr als 80% der Ausstellungsfläche des Rekordjahres 2023 mit 25.000 Brutto-Quadratmetern. Aussteller, die noch in der ersten Runde der Hallenaufplanung berücksichtigt werden möchten, müssen sich bis zum 19. Januar über die Webseite anmelden.

Stärker denn je vertreten sind neben den Ausrüstern für Telekommunikations- und Medientechnik auch die Betreiber von Glasfasernetzen selbst. Angeführt wird die Liste mit jeweils mehr als 70 qm von der Deutsche GigaNetz, OXG Glasfaser und Vodafone. Zu den weiteren Netzbetreibern mit eigenen Standflächen zählen: Deutsche Glasfaser, DNS:NET, Envia TEL, EWE TEL, GasLine, Metrofibre, Netcom BW, NGN Fiber Network, Plusnet, Pyur, Unsere Grüne Glasfaser und VX Fiber.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com: »Wir sind auch für 2024 voll auf Kurs. Die Breitband- und Glasfaserbranche bleibt ein Glücksfall. Besonders freuen wir uns über den fantastischen Zulauf von neuen Ausstellern und die nochmal deutlich gewachsene Beteiligung auch der Netzbetreiber selbst. Daraus wird deutlich, wie wichtig Köln für sie als Marktplatz ist; sowohl gegenüber ihren Lieferanten als auch mit Blick auf die Kommunen, Medien und Regulierung. Das Rheinland ist und bleibt das Herz der Telekommunikationsbranche; an keinem anderen Ort in Deutschland und Europa haben so viele Marktführer so kurze Wege.«

Europas führende Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online wird vom 14. bis 16. Mai 2024 in Köln stattfinden. Mit 470 Ausstellern und 22.000 Teilnehmern aus 80 Ländern glänzte die Anga Com 2023 im Mai mit einem starken Wachstum. Die Ausstellungsfläche konnte um 30% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Bei den Teilnehmern wurde ein Plus von 20% gegenüber 2022 erreicht.