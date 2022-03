Riedel und Skyroads beim SailGP

Riedel und Skyroads eröffnen für die SailGP Global Sail Racing Championships neue Perspektiven auf den Segelsport.

Riedel kooperiert mit Skyroads, um für die SailGP neue, beeindruckende Bilder zu liefern und den ökologischen Fußabdruck der Segelsportserie zu reduzieren. Wie auf dem SailGP Season 2 Grand Final am 26. und 27. März in San Francisco bekannt gegeben wurde, gehen Riedel und die Skyroads AG eine strategische Allianz ein, um einen 20-Millionen-USD-Auftrag über Skybot-Cam-Systeme auszuliefern. Das Skybot-Cam-System kombiniert Drohnen mit hoher Nutzlast mit professionellen, gyro-stabilisierten Kamerasystemen mit Live-Video-, Audio- und Daten-Downlinks.

Riedel wird der globale Partner des Skybot-Cam-Systems für Großveranstaltungen und Sportserien sein. Mit Skyroads entwickeln die beiden Partner eine gemeinsame Lösung, die die Grenzen der Nachhaltigkeit und technischen Innovation für Sportübertragungen weiter verschieben soll. Riedel wird dabei als Integrator fungieren und seine bestehende Kommunikationsinfrastruktur für das Skyroads Flight Guarding System nutzen.

»Unser Skybot-Cam System ist ein hervorragender Weg, um frühe Anwendungen unseres späteren zertifizierten Selbstflugsystems zu implementieren. Wir freuen uns, dieses Projekt mit den renommiertesten Partnern auf ihrem Gebiet, Riedel und SailGP, zu realisieren«, so Achim Kostron, CCO, Skyroads.

Bei der SailGP-Serie wird die neue Technologie weltweit zum ersten Mal eingesetzt. SailGP wird die Jungfernfahrt dieses innovativen Systems unterstützen und die Technologie mit seiner preisgekrönten Augmented-Reality-Lösung LiveLineFX einsetzen. Nach einer ersten, exklusiven Implementierung bei der SailGP-Serie in 2024 wird die Skybot-Cam für alle öffentlichen Veranstaltungen verfügbar sein.

»Heutige professionelle Kamerasysteme für die Übertragung aus der Luft basieren hauptsächlich auf Hubschraubern und erfordern einen enormen organisatorischen, technischen und finanziellen Aufwand für eine Kameraplattform, die zwar qualitativ hochwertige Bilder liefert, aber auf lange Sicht nicht nachhaltig ist«, so Warren Jones, Director of Technology bei SailGP. »SailGP Technologies steht für Innovation im nachhaltigen Sport unter dem Motto ‚Better Sport – Better Future‘ und es sind Partnerschaften mit zukunftsorientierten Unternehmen wie Riedel und Skyroads, die es uns ermöglichen, dies zu erreichen.«

»Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Skyroads und SailGP Technologies zusammenschließen, um Nachhaltigkeit und Sicherheit auf ein neues Niveau zu heben und noch spektakulärere Bilder von der Königsklasse des Segelsports zu liefern«, so Thomas Riedel, CEO und Gründer der Riedel Gruppe. »Diese strategische Partnerschaft spiegelt unser Engagement und unsere Vision wider, Innovationen voranzutreiben, um zukunftsweisende Formate zu schaffen, die sich gleichzeitig auf Umwelt- und Sicherheitsaspekte konzentrieren.«

Über Skyroads

Skyroads AG, mit Sitz in München, wurde 2019 von CEO Corvin Huber und einem zukunftsorientierten Team aus Unternehmern, Ingenieuren und Branchenexperten gegründet, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Das Fliegen für alle zugänglich zu machen.

Skyroads entwickelt ein automatisiertes Luftraummanagement- und Fahrzeugleitsystem (AAVS) zur Führung von Passagier- und Frachtdrohnen in der anspruchsvollen Umgebung über dicht besiedelten Ballungsräumen. AAVS ermöglicht es dem städtischen Luftverkehr sicher und effizient zu skalieren, indem es einen zulassbaren Weg zur Automatisierung ebnet. Darüber hinaus eröffnet es Dienstleistern und anderen Akteuren im Mobilitäts-Ökosystem neue Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten.

Das Skybot-Cam System ist eine frühe Anwendung der späteren vollzertifizierten Lösung. Es erprobt den technologischen Pfad für den automatisierten Transport von Personen und schweren Gütern.