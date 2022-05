News: Kurz und knackig – KW 18/2022

Die HR-Radiojournalisten Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister mussten während des Fußballspiels West Ham United vs. Eintracht Frankfurt in London »mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken in den Rücken« erleiden. Sie dankten den Mitarbeitern beider Vereine, die sie in der Pause »regelrecht in Sicherheit gebracht haben«. In der Halbzeit 2 berichteten sie von anderen Arbeitsplätzen weiter.