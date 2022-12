News: Kurz und knackig – KW 50/2022

Die Fußball-WM in Katar bleibt weiter unter dem TV-Zuspruch der Vorveranstaltungen. Das zweite WM-Halbfinale Frankreich vs. Marokko überschritt die 10 Mio. Zuschauermarke. 10,58 Mio. (36,1%) schalteten das ZDF für die Abschiedsreportage von Bela Rethy ein – etwa 1,3 Mio. mehr als beim Halbfinale Argentinien vs. Kroatien im Ersten. Ohne deutsche Beteiligung hatte das Viertelfinale England vs. Frankreich mit 9,142 Mio. (33,4%) die bis dahin zweithöchste WM-Zuschauerzahl. Vom Sieg Marokkos gegen Portugal ließen sich nur 5,95 Mio. am TV überraschen. Den Bestwert hält Deutschland mit 17,05 Mio. bzw. 49,3% gegen Spanien.