News: Kurz und knackig – KW 1/2022

» Spider-Man: No Way Home « erreichte 2021 mit rund 1 Mrd. $ das weltweit höchste Einspiel in nur 12 Tagen. Das Bond-Sequel »No Time to Die« spielte 774 Mio. $ ein. Die Milliarde hatte während Corona nur »Star Wars: The Rise of Skywalker« geschafft. Unter 12 Tagen bis zur Kassenmilliarde blieben zuvor nur die Avenger-Teile »Infinity War« (2018, 11 Tage) und »Endgame« (2019, 5 Tage).