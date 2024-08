Piano Man im Madison Square Garden

Arri Kameras fingen Billy Joels Emmy nominiertes 100. Madison Square Garden Konzert ein.

Um den historischen 100. aufeinanderfolgenden Auftritt der Musiklegende Billy Joel im Madison Square Garden festzuhalten, haben sich die Produzenten der Show für diese Primetime-Sendung auf CBS für die Alexa 35 und Mini LF Kameras von Arri entschieden.

Dieses besondere Ereignis erforderte eine besondere Qualität. Das Konzert hat seitdem neue Maßstäbe für Live-Konzertübertragungen gesetzt, wurde mehrfach für den Emmy nominiert und beeindruckte den anspruchsvollen Künstler Billy Joel, der das Ergebnis lobte: »Ich bin nie zufrieden damit, wie ich vor der Kamera aussehe, aber so gut hat unsere Show auf Film noch nie ausgesehen.«

Der Live-Auftritt fand am 28. März 2024 im Madison Square Garden (MSG) in New York City statt und war der krönende Abschluss von Joels beispiellosen MSG-Aufritten. Den Produzenten war klar, dass die visuelle Präsentation dem Moment entsprechen musste: »Wir wussten, dass dies keine gewöhnliche Show war», sagte Barry Ehrmann, Executive Producer bei Enliven Entertainment. »Billy’s 100. Konzert im The Garden war ein historischer Meilenstein. Wir brauchten Kameras, die den Zuschauern zu Hause ein unvergleichliches visuelles Erlebnis bieten und die Energie und Intimität dieses bahnbrechenden Auftritts für die Nachwelt bewahren konnten.«

Die Entscheidung für Arris Alexa 35 und Mini LF Kameras erwies sich als ausschlaggebend für den lebendigen Look der Produktion. Die Kameras sind für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit in einem Live-Multicam-Workflow bekannt und mit ihrem überragenden Dynamikbereich, ihrer Farbwissenschaft und ihrer Low-Light-Performance sind sie die erste Wahl für Kameraleute, die visuell beeindruckende Bilder für Live-Unterhaltung schaffen wollen. Ehrmann erläuterte seine Wahl weiter: »Arri-Kameras sind immer meine erste Wahl für Multicam-Konzertproduktionen. Die Alexa 35 und Mini LF Modelle sind unübertroffen und stehen weit über allen anderen Angeboten auf dem Markt. Sie haben Billy und den Madison Square Garden für diese Produktion zum Leben erweckt!» Show Director Paul Dugdale kommentierte ebenfalls: »Ich liebe den Look der Arri-Kameras, und wir haben die gesamte Palette in unseren Konzertfilmen eingesetzt, von Alexas über Minis bis hin zu mehreren Alexa 65s. Ich mag besonders die Art und Weise, wie sie das Drehen in das Licht hinein handhaben, was bei Konzertfilmen natürlich sehr häufig vorkommt. 2011 war das erste Mal, dass wir Arri-Kameras in einen großen Multikamera-Dreh integriert haben, und seitdem ist Arri meine bevorzugte Kamera, wann immer sich die Gelegenheit bietet.« Kameramann Brett Turnbull ergänzte: »Arri hat immer verstanden, was Kameraleute am meisten brauchen, um schöne Bilder zu produzieren und ihre Arbeit kreativ und effizient zu erledigen.«

Die außergewöhnliche Leistung der Kameras bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglichte es dem Produktionsteam, sowohl die Intimität von Joels Auftritt als auch die Großartigkeit des Madison Square Garden einzufangen. Steve Cohen, Billy Joels Lichtdesigner, Creative Director und Executive Producer, war beeindruckt von der Fähigkeit der Kameras, seine Vision einzufangen: »Die unglaubliche Tiefe und Klarheit dieser Kameras machte mein Lichtdesign so effektiv und realistisch. Es sah auf dem Film buchstäblich genauso aus wie mit dem bloßen Auge – das ist unerhört. Die Technologie von Arri ermöglichte es uns, einen dramatischen Look zu kreieren, den man bei Live-Konzertübertragungen nur selten sieht.«

Das daraus resultierende CBS-Special, das am 14. April 2024 ausgestrahlt wurde, zog nicht nur ein beeindruckendes Publikum von über 23 Millionen Zuschauern an, sondern erregte auch die Aufmerksamkeit der Television Academy und erhielt Nominierungen in mehreren prestigeträchtigen Emmy-Kategorien: Herausragendes Varieté-Special (Pre-Recorded), Herausragende technische Regie und Kameraführung für ein Special, Herausragendes Lichtdesign/Regie für ein Varieté-Special, Herausragende Tonmischung für eine Varieté-Serie oder ein Special.

Funicular Goats stellte modernste Ausrüstung, Arbeitsabläufe und technisches Management für die Produktion zur Verfügung, die ein Höchstmaß an visueller Ästhetik erforderte. Morgan Kellum, Partner bei Funicular Goats, kommentierte die Integration der Kameras in die Flypacks und die gesamte technische Architektur: »Die Zusammenarbeit mit Barry, Paul und Brett ist immer eine tolle Erfahrung. Sie haben wirklich eine klare Vision von dem, was sie einfangen wollen, und die Arri-Kameras haben sowohl in visueller als auch in technischer Hinsicht Erstaunliches geleistet und diese Vision wirklich zum Leben erweckt.« Durch die Bereitstellung eines umfassenden technischen Managements und Multikameralösungen ermöglichte Funicular Goats dem Kreativteam, sich auf die Gestaltung eines außergewöhnlichen visuellen Erlebnisses für Billy Joels weltweite Fangemeinde zu konzentrieren.