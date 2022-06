Arri Lighting: weiterer Standort in Brannenburg

Arri Lighting weiht Logistikzentrum für den Lichtbereich an neuem Standort ein.

Arri Lighting weihte in Brannenburg, unweit seiner Hauptproduktionsstätte in Stephanskirchen, einen weiteren Standort ein. Von Brannenburg aus werden künftig Arri-Lichtprodukte an Destinationen in aller Welt geliefert, denn hier wurde das neue Logistikzentrum für den Lichtbereich errichtet.

Brannenburg liegt im Inntal nahe der Grenze zwischen Deutschland und Österreich, zwischen dem bayerischen Rosenheim und dem österreichischen Kufstein. Bei der Einweihungsfeier Ende Mai 2022 wurde der zusätzliche Standort nun offiziell eröffnet.

»Es freut mich sehr, dass ein so interessantes Unternehmen wie Arri einen Platz in unserer Gemeinde gefunden hat. Genau genommen handelt es sich um eine Rückkehr«, erklärte Matthias Jokisch, Erster Bürgermeister von Brannenburg, in seiner Ansprache. Damit nahm er Bezug darauf, dass Arri auch früher schon mal in der Gemeinde wirtschaftlich aktiv war — das ist aber schon sehr lange her: Arri lagerte gegen Ende des zweiten Weltkriegs seinen Produktionsbetrieb aus und führte dort einige Zeit seinen Produktionsbetrieb im Brannenburger Ortsteil Schwarzlack, wo etwa Dreherei und Fräserei beheimatet waren. »Jetzt schließt sich der Kreis. Mit diesem hochmodernen Standort wollen wir das Licht-Geschäft, das inzwischen eine wichtige Säule von Arri darstellt, weiter verstärken«, betont Ivo Ivanovski, General Manager Business Unit Lighting bei Arri.

Der neue Arri-Standort in Brannenburg besteht aus einem Bürogebäude, einer Logistikhalle und einem Parkhaus mit 140 Pkw-Stellplätzen. In dem ansprechend gestalteten Bürokomplex mit drei Etagen und einer Gesamtfläche von 3.350 Quadratmetern arbeiten derzeit rund 30 Kolleginnen und Kollegen. Das Gebäude ist energetisch, technisch und infrastrukturell auf dem neuesten Stand der Technik, so Arri. Dort befinden sich neben den Büroflächen auch eine Service-Werkstatt mit Messraum für Reparaturen sowie ein mit Digitalkameras und LED-Scheinwerfern von Arri ausgestattetes Streaming-Studio zur Durchführung von Online-Service-Trainings sowie zur Online-Unterstützung bei Reparaturen in schwer zugänglichen Regionen der Erde.

In der Logistikhalle wurde auf einer Gesamtlagerfläche von 5.050 Quadratmetern ein Hochregallagersystem mit circa 4.500 Palettenstellplätzen und ausreichend Kommissionierfläche aufgebaut. Von Brannenburg aus werden nun Arri-Lichtprodukte an Destinationen in aller Welt geliefert. Rund 3.500 Ausgangssendungen mit insgesamt etwa 38.000 Einzelpositionen können jährlich abgefertigt werden. Das gesamte Versandvolumen soll künftig etwa 1,2 Millionen kg pro Jahr betragen.

Während der Einweihungsveranstaltung fand eine Tombola statt, bei der Arri-Spendenschecks im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost wurden. Die Empfänger – regionale Hilfsorganisationen – wurden vorab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewählt. Dank Wolfgang Riepertinger kommen 2.000 Euro dem Tierschutzverein Rosenheim zugute. Jeweils 1.000 Euro erhalten das Tierheim Rosenheim (vorgeschlagen von Fabian Haubold), die Ukraine-Hilfe des Landratsamtes Rosenheim (von Christian Eggers) sowie der Verein PädCare (von Susanne Fey), der Kinder in Krankenhäusern besucht und beschenkt.