Frequenzwoche im November 2022

Zum Schutz der für die Veranstaltungsbranche so wichtigen Kulturfrequenzen (470 – 694 MHz) haben verschiedene Organisationen eine Frequenzwoche angekündigt.

Die Veranstaltungen während der Frequenzwoche sollen für die Belange der Eventindustrie und der Kultur sensibilisieren, aber auch deutlich machen, dass das Band für die terrestrische Rundfunkübertragung unverzichtbar ist.

Folgende Veranstaltungen sind angekündigt:

8. November 2022, 8:45- 10 Uhr, Online und Brüssel

Frequencies for a creative & inclusive Europe EU’s way towards WRC-23 (in englischer Sprache), Brussels & Online, European Broadcasting Union Brussels office (Av. des Arts 56, 1000 Brussels). Keynote speech: Kyriakos Baxevanidis, Acting Head of Unit Radio Spectrum Policy, DG CNECT.

Veranstalter: Wider Spectrum Group

Anmeldung: WSG event – registration form (jotform.com)

8. November 2022, 14 – 15:30 Uhr, Online

Das VDT Funk-Update: Was passiert mit unserem Spektrum?

Mit: Wolfgang Bilz, Vorsitzender APWPT (international), Susanne Rath, CC FM ARD (Deutschland), Jörg Gantenbein, Präsident svtb (Schweiz). Durch die Veranstaltung führt Elias Ruh, Delegierter des VDT bei der APWPT und Senior Applications Engineer bei Shure Distribution Switzerland.

Veranstalter: Verband deutscher Tonmeister

Anmeldung: kontakt[@] tonmeisterverband.org

9. November 2022, 20 – 22 Uhr, Luxembourg-Ville

Discussion ouverte: Artistes pour les fréquences (in französischer Sprache)

Veranstalter: SOS – Save Our Spectrum

Anmeldung: jochen.zenthoefer [@] apwpt.org

10. November 2022, 10 – 11 Uhr, Online

Vortrag: Koordinierung und Beobachtung von Funkfrequenzen

Veranstalter: Association of Professional Wireless Production Technologies (APWPT)

Anmeldung: matthias.fehr [@] apwpt.org

10. November 2022, 11:30 – 13:15 Uhr, Online

Vortrag: Zukunft und Innovation für Rundfunk und Kultur – Wie viel zusätzliches Spektrum brauchen DVB-T2, 5G-Broadcast und moderne Funkmikrofone?

Keynote Sprecherin: Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien

Veranstalter: Allianz für Rundfunk- und Kulturfrequenzen

Anmeldung: veranstaltungen [@] ard-gs.de (bis 7. November)