Nevion: ISO-zertifiziert, auch für IT-Sicherheit

Die ISO 27001-Zertifizierung bestätigt die Qualität der Sicherheit in der Geschäfts- und Entwicklungsumgebung von Nevion.

Nevion hat nach einer gründlichen Untersuchung und Bewertung seines Informationssicherheits-Managementsystems durch die unabhängige Zertifizierungsstelle Nemko eine Zertifizierung nach ISO 27001 erhalten.

Das ist besonders deshalb bedeutsam, weil Nevion Lösungen für die virtualisierte Medienproduktion entwickelt und in Form von Produkten und Services anbietet. Die Einhaltung der ISO 27001 schützt somit nicht nur Nevion, sondern auch die Kunden des Unternehmens: Einzelpersonen und Unternehmen haben damit Gewissheit, dass sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der Risiken in strukturierter und angemessener Weise handhabt.

Nevion ist bereits seit 2005 nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und seit 2016 nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) zertifiziert. Die Zertifizierung nach ISO 27001 war der logische Schritt für ein Unternehmen, das mit Daten und wertvollen Inhalten umgeht, erläutert das Unternehmen — zumal Nevion seit Jahren Systeme und Prozesse entwickelt, um diese sicher zu verwalten.

Die ISO-27001-Zertifizierung gilt nicht nur für den Umgang mit Geschäftsdaten, sondern auch für den Produktentwicklungsprozess. Dies ist besonders wichtig in einer Branche, in der sich die Produkte zunehmend von Hardware in Richtung Software verlagern, wodurch die Kunden potenziell neuen Sicherheitsrisiken ausgesetzt werden.

Morten Celius, leitender Auditor bei Nemko, sagt: »Dies ist Nevions erster ISO-27001-Zertifizierungsprozess, doch in Bezug auf die Sicherheit ist das Unternehmen heute schon dort, wo die meisten Unternehmen erst drei Jahre nach der Zertifizierung stehen. Das Umfeld von Nevions Integriertem Managementsystem und die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, scheinen dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen.«

Thomas Heinzer, CEO von Nevion, fügt hinzu: »Diese Zertifizierung ist für uns, unsere Kunden, unsere Partner und alle, die mit uns zu tun haben, von großer Bedeutung. Sie unterstreicht, wie ernst Nevion die Sicherheit nimmt.« Heinzer fasst zusammen: »Wie unsere anderen ISO-Zertifizierungen ist auch diese Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dem wir uns verpflichtet fühlen.«