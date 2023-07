Zeiss übernimmt Ncam

Ncam hat sich schon sehr früh mit spannenden Entwicklungen im Bereich Kamera-Tracking und VR-Technologien beschäftigt (Ncam-Meldungen).

Nun hat Zeiss das britische Unternehmen übernommen und wird die hybride Kamera-Tracking-Technologie in sein Cinema-Produktportfolio übernehmen.

Mit dieser Übernahme erweitert Zeiss sein Technologie-Portfolio insbesondere für die Cinema-, Broadcast- und Visual Effects-Branche. Ncams mehrfach preisgekrönte hybride Kamera-Tracking-Technologie ermöglicht es, Positions- und Objektentfernungsdaten einer Kamera am Set mithilfe unterschiedlicher Tracking-Verfahren zu erfassen. Synchron zu den Bildern stehen somit auch räumliche Daten über die Kamera selbst und die Objekte vor der Kamera zur Verfügung — und damit können im VR- und AR-Bereich sowohl bei Studio- als auch bei Außenaufnahmen sehr realistische Kombinationen aus Realaufnahmen und computer-generierten Elementen erstellt werden.

Die gewonnenen Tracking-Daten sind essenziell für Virtual Production und Live-Compositing, sie bringen aber auch großen Mehrwert in der Postproduktion.

Diese Technologie ist aus Sicht von Zeiss eine hervorragende Ergänzung zum Cinema-Produktsortiment des Unternehmens. Dazu gehören bisher die Objektivbaureihen Supreme Prime und Supreme Prime Radiance, Cinema Zoom und CP.3, sowie das dahinterstehende Ökosystem von Objektivdaten. Erst kürzlich hatte Zeiss Objektivdaten-bezogene Services im Rahmen seines CinCraft Systems vorgestellt.

Gemeinsam wollen Zeiss und Ncam einfach zu nutzende Tracking- und VFX-Lösungen für professionelle Produktions-Workflows anbieten, erläutern die Unternehmen.

»Wir freuen uns, Ncams einzigartige Tracking-Technologie mit Zeiss‘ langjähriger Expertise bei Cinema-Objektiven, Objektivdaten und im Cinema-Markt kombinieren zu können«, so Christophe Casenave, bei Zeiss für Cinematography Products zuständig. »Das erlaubt uns, über aktuelle Möglichkeiten des Kamera-Trackings hinaus zu denken, um innovative Lösungen speziell für Visual Effects, Virtual Production und weitere Anwendungen anbieten zu können.«

Brice Michoud, Head of Research and Development bei Ncam fügt hinzu: »Das Team freut sich darauf, mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen bei Zeiss an der nächsten Stufe der Kamera-Tracking- Technologie zu arbeiten und sie für noch mehr Anwender als bisher zur Verfügung zu stellen.«

Ncam wurde 2012 gegründet und hat Standorte in London und Los Angeles. Die Vereinigung der globalen Ressourcen von Ncam und Zeiss soll zu verbessertem Kunden-Support und aufregenden Innovationen in den Cine- und Broadcast-Märkten sowie darüber hinaus führen.

Zeiss wird demnach sicherstellen, dass jedes neue Feature und jede Verbesserung für die Technologie auch existierenden Ncam-Nutzern zugute kommt, und ein überzeugendes Upgrade-Programm anbieten. Eine erste Produktankündigung soll noch in diesem Sommer erfolgen.