Qvest übernimmt Innovationsunternehmen Hyve

Mit der Übernahme von Hyve will Qvest seine Expertise für Digitallösungen, Software- und Hardware-Produkte sowie Technologie-Services stärken.

Hyve betreut europaweit Unternehmen verschiedener Branchen bei der Entwicklung von nachhaltigen Innovationen für Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

Die Akquisition des führenden Spezialisten für kundenzentrierte und nachhaltige Produktinnovation Hyve soll den Technologie-Experten von Qvest ein neues Level von Knowledge Transfer ermöglichen, um somit bestehende und neue Kunden noch früher, umfassender und nachhaltiger im Innovationsprozess zu unterstützen. Das Know-how des Hyve-Teams soll in der Qvest-Struktur künftig in einer eigenen Practice angeboten, die unter anderem Innovationsberatung mit Strategic Foresight, Customer Research sowie die Entwicklung von Prototypen und marktreifen Umsetzungen von Digital- und Hardware-Produkten umfasst.

Mit dem weltweit führenden Unternehmen für Open Innovation und Co-Creation will Qvest somit sein End-to-End-Angebot entlang der Digital Supply Chain mit hohem Synergiepotenzial weiter ausbauen. Gleichzeitig sollen Kunden von Hyve vom direkten Zugriff auf das Leistungsspektrum der Qvest Unternehmensgruppe wie Technologieberatung, Software-Entwicklung digitaler Produkte sowie Systemintegration für Medien und ICT profitieren. Die Kombination der Expertise von Qvest und Hyve werde es Kunden somit ermöglichen, Innovationsstrategien zukunftsfähig zu machen und ihre Geschäftsmodelle zu transformieren, um in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein, betont Qvest.

Peter Nöthen, CEO der Qvest Group, sagt: »Die Zielsetzung von Innovation sollte immer sein, Mehrwerte zu schaffen und damit ein Problem des Kunden bestmöglich und vollkommen technologieoffen zu lösen. Diese Philosophie verfolgen wir bei Qvest und das Team von Hyve gleichermaßen. Darum bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam unseren Kunden im Innovationsprozess mit ganzheitlich überprüfbaren und realisierbaren Lösungen helfen können, deren Zukunftspotentiale strategisch besser zu erschließen. Mit Hyve erweitern wir konsequent unser Leistungsportfolio und werden in der Lage sein, unseren Kunden innovative Produkte und Lösungen noch schneller und effizienter zu liefern.«

Das Management und die Belegschaft von Hyve bleiben innerhalb der Qvest Group unverändert bestehen. Das Management-Trio von Hyve um Dr. Giordano Koch, Dr. Gregor Jawecki und Gerd Schwarz wird dabei branchenübergreifend Innovationspotentiale für die Qvest Unternehmensgruppe identifizieren. Der renommierte Innovationsexperte, Gründer und bisherige Mitgesellschafter von Hyve, Prof. Dr. Johann Füller, soll eine beratende Funktion für Qvest einnehmen. Er wird Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit für das Unternehmen bewerten. Diese Impulse wird Qvest in der Beratung und Projektumsetzung für internationale Kunden nutzen.

Dr. Giordano Koch, Geschäftsführer bei Hyve: »Ich bin überzeugt, dass wir den heutigen und zukünftigen Kunden von Qvest mit unserer Kompetenz im Bereich Strategic Foresight sowie den vielfältigen Möglichkeiten in der Produktinnovation sehr attraktive Services bieten können. Gleichzeitig profitiert unser Hyve-Team, da wir ab jetzt mit Qvest einen starken Partner im Bereich der Beratung und Implementierung von digitalen Technologielösungen haben. Auch die weltweite Präsenz von Qvest wird uns dabei helfen, unser internationales Wachstum zu beschleunigen.«

Mit Hyve unterstreicht Qvest die weltweite Vorreiterrolle in der innovationsgetriebenen Medien- und Digitalbranche und kann die Technologie-Expertise ab sofort mit neuen Kunden in weiteren Branchen teilen. Mit Kunden wie BMW, CWS, E.ON, Fraunhofer, Lego, Munich Re, OMV und Siemens sowie über 400 wissenschaftlichen Publikationen zählt Hyve zu den weltweit stärksten privaten Einrichtungen in der Innovationsforschung. Der Hauptsitz des Unternehmens mit mehr als 60 Mitarbeitenden ist in München mit weiteren Standorten in Wien, Bern sowie einem Digital Hub in Las Palmas, Gran Canaria.