News: Kurz und knackig – KW 29/2023

Die Nutzung des linearen TV geht weiter zurück, so das Institut Ampere nach 54.000 Interviews in 28 Ländern. Allein der Anteil der Nichtseher der über 45-Jährigen stieg seit 2017 von 28 auf 35%. Die Zahl derer, die wenig oder nicht linear sehen, stieg seit dem Q1/2021 von 27 auf 45% – also um 22%.