News: Kurz und knackig – KW 41/2023

Zum 100. Radiojubiläum am 29. Oktober erinnert Deutschlandradio an Geschichte und Zukunftsaufgaben des Mediums. Erstmals werden am 11. Oktober alle Wellen für die »Radioshow 100 Jahre Radio« zusammengeschaltet. Geplant sind u.a. kurze Originalton-Kollagen, die in die Programme eingestreut werden.