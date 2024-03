Arri zeigt NFL- und DFL-Showcases auf der SportsInnovation

Bei der SportsInnovation ist Arri mit einem Multicam System mit zwölf Kameras, Arri Signature Zooms, Trinity Live und 360 Evo vertreten.

Vom 20. bis 21. März 2024 trifft sich die internationale Sport- und Medientechnikbranche zur SportsInnovation in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Auf dieser hochkarätigen Veranstaltung nur für geladene Gäste präsentiert Arri sein umfassendes, aus Kamera- und Stabilisierungstechnik bestehendes Portfolio für Live-Entertainment- und Sportübertragungen.

Während der Innovation Games, einem Highlight der Veranstaltung, demonstriert Arri seine Multicam- und Kamerastabilisierungssysteme bei Showcase-Spielen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der National Football League (NFL).

Der praktische Einsatz bei Fußball- und American-Football-Spielen macht die Vorteile der Arri- Technologie bei Live-Sportübertragungen deutlich und stellt verschiedene Broadcast-Lösungen für professionelle Anwender vor.

Zum Arri-Equipment vor Ort gehören das Arri Multicam System mit zwölf Kameras, Signature-Zoom-Objektive sowie die Kamerastabilisierungssysteme Trinity Live und 360 Evo.

Das Arri Multicam System ermöglicht nicht nur die Aufzeichnung von Bildern in höchster Qualität, sondern auch die einfache Integration der Arri-Produkte in Technologien anderer Hersteller sowie branchenübliche Workflows. Die Kamerastabilisatoren Trinity Live und 360 Evo von Arri bieten die Möglichkeit, sonst schwer zugängliche Aufnahmen bei Live-Übertragungen einzufangen. Bei den Innovation Games wird zudem die erfolgreiche Zusammenarbeit von Arri mit anderen Unternehmen und deren Anwendungen deutlich. So sind ein Schienenkamerasystem von Blackcam, Dollies von Panther und eine mit Arris neuem 360-Evo-Kamerastabilisator ausgestattete SpiderCam im Einsatz.

Als Entwickler und Hersteller von Kamera- und Beleuchtungssystemen für die Film-, Broadcast-, Medien- und Unterhaltungsindustrien habe man sich darauf spezialisiert, den kreativen Prozess mit intuitiver und synergetischer Technik zu verbessern – unabhängig von der Anwendung, betont der Hersteller und resümiert: »Arris Equipment, maßgeschneiderte Lösungen und bewährtes Know-how liefern der Sport-Entertainment-Welt Cine-Bilder, eine einfache Integration von externen Herstellern sowie branchenübliche Workflows.«