News: Kurz und knackig – KW 14/2023

Der NDR optimierte den DAB+-Empfang in Schleswig-Holstein: Eine neue Antenne in Flensburg-Engelsby ermöglicht höhere Sendeleistungen in Rundstrahlung, auch die deutschsprachige Minderheit in Süddänemark wird jetzt versorgt. Ein neuer Sender ermöglicht den Indoor-Empfang des DAB+-Ensembles in der Region um Rendsburg.