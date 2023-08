News: Kurz und knackig – KW 35/2023

Ab dem 3. September übernimmt HR1 ab 21 Uhr das Programm von SWR1. Für solche Kooperationen bieten sich Sendestrecken außerhalb der Primetime an, »deren Inhalte nicht primär regional geprägt sind«, so HR-Programmdirektorin Gabriele Holzner. In der Nacht wird noch Radio Bremen dazugeschaltet.