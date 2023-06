News: Kurz und knackig – KW 23/2023

Die Findungskommission des Rundfunkrats nahm drei von 50 Bewerbungen für den Intendantenposten des RBB in eine Vorauswahl. Am 8.6. präsentieren sich dem Rundfunkrat und am 12.6. der Belegschaft die Kandidatinnen Ulrike Demmer (50, bis 2021 Vize-Sprecherin der Bundesregierung), Heide Baumann (50, Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone) und Juliane Leopold (40, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell). Gewählt wird am 16.6.2023, Interimsintendantin Katrin Vernau bewarb sich nicht.